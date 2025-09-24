Ngày 24/9: Giá heo hơi miền Bắc và miền Trung tiếp tục giảm, miền Nam giữ giá cao

Giá heo hơi hôm nay (24/9) ghi nhận sự phân hóa rõ rệt giữa các khu vực. Trong khi miền Bắc và miền Trung giảm nhẹ, dao động quanh 54.000 - 56.500 đồng/kg, thì miền Nam tiếp tục ổn định ở mức 58.000 - 60.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay ghi nhận sự phân hóa rõ rệt giữa các khu vực. Ảnh tư liệu

Thị trường heo hơi toàn quốc đang trải qua những biến động khó lường. Trong khi các tỉnh miền Bắc và miền Trung ghi nhận sự sụt giảm đáng chú ý, miền Nam lại giữ vững mức giá ổn định, thậm chí đạt đỉnh cao nhất cả nước.

Tại miền Bắc, giá heo hơi chứng kiến đợt điều chỉnh giảm nhẹ nhưng tập trung ở nhiều địa phương quan trọng. Tuyên Quang và Cao Bằng cùng giảm 1.000 đồng/kg, xuống còn 55.000 đồng/kg. Hải Phòng cũng ghi nhận mức giảm tương tự, đưa giá về 56.000 đồng/kg. Đáng chú ý, Lai Châu và Sơn La giảm 1.000 đồng, chạm mức thấp nhất khu vực: 54.000 đồng/kg.

Các tỉnh thành khác như Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Ninh Bình, Lào Cai, Phú Thọ và Hưng Yên vẫn giữ nguyên 56.000 đồng/kg. Điện Biên duy trì 55.000 đồng/kg. Toàn miền Bắc dao động trong khoảng 54.000 - 56.000 đồng/kg.

Tại miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi cũng không nằm ngoài xu hướng giảm giá. TP. Huế và Đà Nẵng cùng giảm 1.000 đồng/kg, lần lượt còn 55.000 đồng/kg và 56.000 đồng/kg.

Các địa phương khác lại giữ giá ổn định. Thanh Hóa và Quảng Trị duy trì 55.000 đồng/kg. Nghệ An và Hà Tĩnh ở mức 54.000 đồng/kg. Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa tiếp tục 58.000 đồng/kg. Lâm Đồng lại là điểm sáng khi giữ mức cao nhất khu vực: 59.000 đồng/kg. Giá heo hơi toàn khu vực dao động trong khoảng 54.000 - 59.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi trái ngược hoàn toàn với hai miền còn lại, thị trường không có bất kỳ biến động nào trong ngày hôm nay. Sự ổn định này gây ngạc nhiên lớn, đặc biệt khi nhiều tỉnh vẫn duy trì mức giá cao.

Cụ thể, Đồng Nai, Tây Ninh, An Giang và TP. Hồ Chí Minh cùng giữ 59.000 đồng/kg. Vĩnh Long và Cần Thơ ổn định ở 58.000 đồng/kg.

Đặc biệt, Đồng Tháp và Cà Mau tiếp tục giữ mức giá cao nhất khu vực và cả nước: 60.000 đồng/kg. Giá heo hơi miền Nam dao động trong khoảng 58.000 - 60.000 đồng/kg./.