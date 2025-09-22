Giá vàng hôm nay (22/9): Tăng nhẹ, chênh lệch mua và bán nới rộng

Mở đầu phiên giao dịch đầu tuần mới, giá vàng thế giới tiếp tục nhích tăng. Trong nước, thời điểm hiện tại, giá vàng miếng SJC không thay đổi so với phiên giao dịch hôm qua, riêng vàng nhẫn tăng nhẹ cả chiều mua và bán tại Bảo Tín Minh Châu. Chênh lệch giữa giá mua và bán lên tới 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới sáng 22/9 nhích tăng nhẹ

Thị trường thế giới

Tại thời điểm 05:19:35 sáng 22/09, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mốc 3.687,14 USD/oune, tăng 15,23 USD/oune, tương đương với mức tăng 0,41% trong 24 giờ qua.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 116,492 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Quy đổi theo tỷ giá USD trên thị trường tự do (26.465 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 117,51 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Bất chấp đà đi lên liên tục của giá vàng thế giới, kết quả khảo sát của Kitco về xu hướng tuần tới, các nhà đầu tư tiếp tục kỳ vọng giá vàng tăng tiếp, trong khi giới chuyên gia dè dặt hơn.

Tại cuộc khảo sát ở Phố Wall, trong số 15 chuyên gia phân tích tham gia, chỉ 40% tin rằng giá vàng sẽ tiếp tục tăng; 20% cho rằng giá sẽ giảm; và 40% dự đoán giá đi ngang. Sự giằng co này cho thấy thị trường đang ở điểm cân bằng: tăng thì có cơ hội, nhưng rủi ro cũng không nhỏ.

Trong khi đó, khảo sát trực tuyến ở Main Street với 285 nhà đầu tư lại tỏ ra lạc quan hơn: 58% dự báo giá vàng tiếp tục tăng, 24% nghĩ sẽ giảm và 18% tin rằng giá sẽ không thay đổi. Nhà đầu tư cá nhân có vẻ đặt niềm tin lớn vào đà tăng, có lẽ vì đã chứng kiến nhiều phiên tăng vừa qua.

Thị trường trong nước

Tại thời điểm 05:30 sáng 22/9, giá vàng miếng SJC tại các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu đồng loạt niêm yết ở ngưỡng 131 - 133 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không thay đổi so với phiên 21/9.

Phú Quý SJC giao dịch vàng miếng ở ngưỡng 130,5 - 133 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), ổn định ở cả hai chiều.

Với mốc giá trên, vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 15,2 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, hầu hết thương hiệu đi ngang so với rạng sáng qua, riêng vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu tăng nhẹ ở cả hai chiều.

Cụ thể, SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 126,8 - 129,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), bằng với giá hôm qua.

Vàng nhẫn thương hiệu DOJI và PNJ cũng giữ nguyên giá ở cả hai chiều, hiện giao dịch ở mức 126,8 - 129,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý ổn định ở cả hai chiều, hiện niêm yết ở mức 126,8 - 129,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Riêng Bảo Tín Minh Châu tăng 200 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện giao dịch vàng nhẫn ở ngưỡng 127,2 - 130,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra)./.