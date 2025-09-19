Ngày 19/9: Giá heo hơi tiếp tục đi xuống ở miền Bắc và miền Nam

Giá heo hơi hôm nay (19/9) tiếp tục có xu hướng giảm rải rác tại một số địa phương ở miền Bắc và miền Nam, trong khi miền Trung - Tây Nguyên giữ ổn định. Hiện giá thu mua trên cả nước dao động trong khoảng 55.000 - 60.000 đồng/kg.

Giá heo hơi trên cả nước hiện dao động trong khoảng 55.000 - 60.000 đồng/kg. Ảnh tư liệu

Tại miền Bắc, giá heo hơi giảm 1.000 đồng/kg ở Lạng Sơn và Thái Nguyên, xuống mức 56.000 - 57.000 đồng/kg.

Trung bình toàn vùng đạt 56.900 đồng/kg. Các địa phương khác như Hà Nội, Hưng Yên hay Tuyên Quang vẫn dao động trong khoảng 57.000 - 58.000 đồng/kg.

Tại miền Trung, thị trường đi ngang, chưa có biến động mới. Giá thu mua phổ biến từ 55.000 - 58.000 đồng/kg.

Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Nam vẫn giữ mức giá cũ, ổn định so với những ngày trước.

Tại miền Nam, giá heo hơi tiếp tục ghi nhận xu hướng giảm. Tại TP. Hồ Chí Minh, giá heo hơi lùi về 59.000 đồng/kg.

Các tỉnh còn lại như Đồng Nai, Bình Dương, Long An và Tiền Giang giữ mức ổn định từ 58.000 - 60.000 đồng/kg.

Như vậy, nhìn chung thị trường heo hơi trong nước sáng nay tiếp tục trong đà giảm. Hiện giá thu mua trên cả nước dao động trong khoảng 55.000 - 60.000 đồng/kg.

Các chuyên gia dự báo, trong ngày mai giá heo hơi có thể tiếp tục điều chỉnh giảm tại một số địa phương khi thị trường quay lại xu hướng hạ nhiệt./.