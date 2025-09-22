Ngày 22/9: Giá thép và quặng sắt tăng nhẹ

Phiên giao dịch đầu tuần mới, giá thép, quặng sắt duy trì đà tăng nhẹ. Trong nước, giá thép xây dựng tiếp tục được doanh nghiệp duy trì mức ổn định, dao động từ 12.520 - 13.640 đồng/kg cho các sản phẩm như CB240 và D10 CB300.

Sáng 22/9, giá thép thanh kỳ hạn tháng 10 lên mức 3.078 nhân dân tệ/tấn

Sàn Thượng Hải

Mở cửa phiên giao dịch 22/9, giá thép thanh kỳ hạn tháng 10 lên mức 3.078 nhân dân tệ/tấn, tăng 0,3% (9 nhân dân tệ/tấn).

Trên Sàn Đại Liên, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 10 tăng 0,7% (5,5 nhân dân tệ) lên mức 829 nhân dân tệ/tấn. Trong khi đó, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 10 trên Sàn Singapore-SGX tăng 0,46 USD lên mức 107 USD/tấn.

Trong bối cảnh giá quặng sắt phục hồi nhờ nhu cầu ở Trung Quốc, thị trường thép thanh toàn cầu lại ghi nhận xu hướng trái chiều trong tháng 8 và nửa đầu tháng 9/2025. Các nhà sản xuất tại châu Âu đang cố gắng duy trì lợi nhuận bằng cách điều chỉnh giá, trong khi nhu cầu yếu khiến thị trường Thổ Nhĩ Kỳ và Trung Quốc chịu áp lực giảm.

Tại Trung Quốc, giá thép thanh tháng 8 giảm 4,5% xuống 441,7 USD/tấn (FOT – Free on Truck), và từ ngày 29/8 đến 12/9 tiếp tục mất thêm 2,1%, còn 432,3 USD/tấn.

Thị trường trong nước

Các doanh nghiệp bình ổn giá thép xây dựng. Cụ thể lúc 08h30 ngày 22/9/2025, cập nhật từ SteelOnline.vn, giá thép tại khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam ổn định, hiện giá thép dao động từ 12.520 - 13.640 đồng/kg cho các sản phẩm như CB240 và D10 CB300.

Khu vực miền Bắc: Thép Việt Đức: Thép cuộn CB240 ở mức 13.350 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.850 đồng/kg. Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.090 đồng/kg. Thép Việt Sing: Thép cuộn CB240 giá 13.330 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.930 đồng/kg. Thép Việt Ý: Thép cuộn CB240 giá 13.640 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.880 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 giá 13.330 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.730 đồng/kg.

Khu vực miền Trung: Thép Việt Đức: Thép cuộn CB240 có giá 13.650 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 13.050 đồng/kg. Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.090 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 ở mức 13.430 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 12.830 đồng/kg.

Khu vực miền Nam: Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.090 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 giá 13.130 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 12.730 đồng/kg. Thép TungHo: Thép cuộn CB240 có giá 13.030 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 12.520 đồng/kg./.