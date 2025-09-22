Ngày 22/9: Giá heo hơi miền Bắc lặng sóng, miền Nam giữ đỉnh 58.000 - 59.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay (22/9) tại miền Bắc trong khoảng 56.000 - 57.000 đồng/kg, miền Trung - Tây Nguyên 55.000 - 59.000 đồng/kg, miền Nam giữ đỉnh 58.000 - 59.000 đồng/kg, chờ đột phá.

Giá heo hơi hôm nay ghi nhận sự bình ổn trên cả ba miền. Ảnh tư liệu

Tại phía Bắc, giá heo hơi tiếp tục đi ngang, không có sự điều chỉnh đáng kể tại hầu hết các địa phương. Các tỉnh như Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Lào Cai, Phú Thọ và Hưng Yên đều giữ nguyên mức giá ổn định ở 57.000 đồng/kg.

Một số tỉnh có mức giá thấp hơn: Lạng Sơn, Ninh Bình, Điện Biên, Lai Châu và Sơn La duy trì mức 56.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi toàn miền Bắc hôm nay nằm trong khoảng 56.000 - 57.000 đồng/kg, cho thấy thị trường đang khá trầm lắng và ít biến động.

Tại miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi không có nhiều thay đổi đáng kể. Các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị tiếp tục giữ mức giá thấp nhất ở 55.000 đồng/kg.

Các địa phương khác có giá thu mua cao hơn: TP Huế duy trì mức 56.000 đồng/kg; Đà Nẵng ổn định ở 57.000 đồng/kg.

Các tỉnh Tây Nguyên như Gia Lai, Quảng Ngãi, Khánh Hòa và Đắk Lắk đều giao dịch ở mức 58.000 đồng/kg.

Lâm Đồng là địa phương có giá cao nhất, đạt 59.000 đồng/kg.

Tổng thể, giá heo hơi miền Trung - Tây Nguyên hôm nay vẫn nằm trong khoảng 55.000 - 59.000 đồng/kg, cho thấy thị trường đang khá ổn định và không có biến động lớn.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay duy trì ổn định, không có biến động đáng kể. Các tỉnh Tây Ninh, Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh, An Giang và Đồng Tháp tiếp tục giữ mức giá cao nhất, ở mức 59.000 đồng/kg.

Các địa phương khác có giá thấp hơn: Cà Mau, Vĩnh Long và Cần Thơ duy trì mức giá 58.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi toàn miền Nam hôm nay vẫn nằm trong khoảng 58.000 - 59.000 đồng/kg, cho thấy thị trường đang khá ổn định và không có biến động lớn./.