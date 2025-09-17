Ngày 17/9: Giá heo hơi đồng loạt giảm tại 3 miền trên cả nước

Giá heo hơi hôm nay (17/9) có xu hướng giảm tại cả ba miền trên cả nước. Một số địa phương giảm sâu tới 2.000 đồng/kg, trong khi nhiều nơi vẫn giữ ổn định.

Giá heo hơi trên cả nước hôm nay dao động từ 55.000 - 60.000 đồng/kg. Ảnh tư liệu

Tại miền Bắc, giá heo hơi điều chỉnh ở nhiều nơi, hiện đang dao động trong khoảng 57.000 - 59.000 đồng/kg.

Tại Hải Phòng, giá heo hơi giảm mạnh 2.000 đồng/kg, hiện còn 58.000 đồng/kg.

Tại Tuyên Quang, Cao Bằng, Hà Nội, Ninh Bình và Hưng Yên cùng giảm 1.000 đồng/kg, đưa giá về mức 58.000 đồng/kg. Phú Thọ cũng giảm 1.000 đồng/kg xuống 59.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Thái Nguyên, Lào Cai và Bắc Ninh vẫn duy trì 58.000 đồng/kg, Lai Châu thu mua heo với giá thấp nhất khu vực 56.000 đồng/kg. Giá heo tại Điện Biên, Quảng Ninh và Lạng Sơn vẫn neo ở mức 57.000 đồng/kg.

Khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi tiếp tục ghi nhận xu hướng giảm nhẹ. Cụ thể, tại Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh đồng loạt giảm 1.000 đồng/kg, hiện lần lượt còn 57.000 đồng/kg.

Các tỉnh Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa không ghi nhận thay đổi, giá dao động trong khoảng 55.000 - 58.000 đồng/kg. Riêng Lâm Đồng tiếp tục giữ mức cao nhất vùng, đạt 59.000 đồng/kg.

Giá heo hơi tại miền Trung - Tây Nguyên đang dao động trong khoảng 55.000 - 59.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi cũng giảm ở nhiều nơi, hiện đang dao động trong khoảng 58.000 - 60.000 đồng/kg. Cụ thể, tại Cần Thơ giảm mạnh 2.000 đồng/kg, hiện còn 58.000 đồng/kg. Đồng Tháp, Tây Ninh, An Giang và Vĩnh Long cùng giảm 1.000 đồng/kg, lần lượt về mức 60.000 đồng/kg tại Đồng Tháp và Tây Ninh, 59.000 đồng/kg tại An Giang và Vĩnh Long.

Trong khi đó, Đồng Nai, Cà Mau và TP. Hồ Chí Minh vẫn giữ nguyên mức 60.000 đồng/kg.

Khảo sát mới nhất cho thấy, Giá heo hơi hôm nay có xu hướng giảm tại cả ba miền trên cả nước. Một số địa phương giảm sâu tới 2.000 đồng/kg, trong khi nhiều nơi vẫn giữ ổn định. Hiện tại, giá heo hơi trên cả nước dao động từ 55.000 - 60.000 đồng/kg./.