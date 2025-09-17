Ngày 17/9: Giá bạc tiếp tục duy trì mức cao nhất trong 14 năm

Sáng nay, giá bạc thế giới dừng đà tăng, nhưng vẫn duy trì mức 42,612 USD/oune - cao nhất trong vòng 14 năm. Trong nước, tại thời đểm hiện tại, các thương hiệu ngược chiều, đồng loạt điều chỉnh tăng mạnh.

Sáng 17/9, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 42,612 USD/oune

Cụ thể, tại thời điểm 05:30 sáng 17/9, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội), niêm yết giá bạc Phú Quý ở mức 1.638.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.689.000 đồng/lượng (bán ra), tăng tới 22.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 23.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch sáng 16/9.

Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm khác, giá bạc hiện được niêm yết ở mức 1.362.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.395.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 19.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 18.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch sáng 16/9.

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cùng xu hướng, hiện ở mức 1.364.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.401.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 19.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 18.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch sáng 16/9.

Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 17/9/2025

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 1.362.000 1.395.000 1.364.000 1.401.000 1 kg 36.313.000 37.211.000 36.365.000 37.362.000 Bạc 99.99 1 lượng 1.369.000 1.403.000 1.371.000 1.409.000 1 kg 36.519.000 37.423.000 36.561.000 37.574.000

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 17/9/2025:

Loại bạc Đơn vị VND Mua vào Bán ra Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999 1 lượng 1.638.000 1.689.000 Bạc thỏi Phú Quý 999 1 kg 43.679.891 43.679.891

Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 05:58:17 sáng 17/9, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 42,612 USD/oune, giảm 0,31 USD/oune so với phiên giao dịch sáng 16/9.

Giá bạc thế giới hiện đang ở mức 1.123.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.128.000 đồng/oune ở chiều bán ra, giảm 2.000 đồng/oune cả chiều mua và bán so với phiên giao dịch sáng 16/9.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 05:58:17 sáng 17/9/2025

Bạc giao dịch trên 42 USD/ounce, duy trì mức cao nhất trong 14 năm khi các nhà đầu tư chuẩn bị cho việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) dự kiến sẽ cắt giảm lãi suất trong tuần này. Thị trường đang định giá khoảng 96% khả năng cắt giảm 25 điểm cơ bản và khoảng 4% khả năng sẽ có động thái lớn hơn nửa điểm, sau dữ liệu của Mỹ báo hiệu thị trường lao động đang nguội đi và lạm phát ở mức thấp.

Các ngân hàng trung ương ở Canada và Trung Quốc cũng dự kiến sẽ nới lỏng chính sách trong tuần này, trong khi các đối tác ở Nhật Bản và Vương quốc Anh có thể sẽ giữ nguyên.

Trong khi vàng thường được coi là tài sản trú ẩn an toàn, bạc lại vừa mang tính chất kim loại quý, vừa là nguyên liệu công nghiệp. Do đó, diễn biến của bạc thường chịu ảnh hưởng kép: Một mặt đi theo vàng khi tâm lý phòng thủ tăng, mặt khác lại phụ thuộc vào cung cầu công nghiệp, đặc biệt trong các ngành năng lượng tái tạo, sản xuất pin mặt trời và công nghệ cao.

Vì vậy, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều bất ổn, giá bạc có thể biến động mạnh hơn vàng. Tuy nhiên, chính yếu tố khan hiếm nguồn cung khiến bạc trở thành kênh đầu tư tiềm năng, đặc biệt khi nhu cầu sản xuất và công nghệ ngày càng gia tăng./.