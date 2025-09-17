Giá xăng tăng trong kỳ điều hành ngày 18/9?

(TBTCO) - Giá bán lẻ xăng E5 RON 92 có thể tăng 178 đồng (0,9%) lên mức 19.928 đồng/lít, còn xăng RON 95-III có thể tăng 180 đồng (0,9%) lên mức 20.580 đồng/lít tại kỳ điều hành ngày 18/9 tới đây.

Giá bán lẻ xăng E5 RON 92 ngày 18/9 có thể tăng 178 đồng (0,9%) lên mức 19.928 đồng/lít. Ảnh tư liệu

Mô hình dự báo giá xăng dầu ứng dụng Machine Learning của Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) cho thấy, tại kỳ điều hành ngày 18/9, giá xăng dầu bán lẻ có thể chỉ tăng nhẹ 0,2 - 0,9% so với kỳ điều hành trước đó, nếu Liên bộ Tài chính - Công thương không trích lập, hay chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.

Theo ông Đoàn Tiến Quyết, chuyên gia phân tích dữ liệu của VPI, mô hình dự báo giá xăng dầu ứng dụng mô hình mạng nơron nhân tạo (artificial neural network - ANN) và thuật toán học có giám sát (supervised learning) trong machine learning của VPI dự báo, giá bán lẻ xăng E5 RON 92 có thể tăng 178 đồng (0,9%) lên mức 19.928 đồng/lít, còn xăng RON 95-III có thể tăng 180 đồng (0,9%) lên mức 20.580 đồng/lít.

Mô hình của VPI dự báo trong kỳ này giá dầu bán lẻ cơ bản ổn định hoặc chỉ tăng nhẹ, cụ thể giá dầu diesel tăng nhẹ lên mức 18.649 đồng/lít, giá dầu mazut có thể chỉ tăng 0,2% lên mức 15.090 đồng/kg, dầu hỏa có thể tăng 0,6% lên mức 18.470 đồng/lít.

VPI dự báo Liên bộ Tài chính - Công thương kỳ này sẽ tiếp tục không trích lập hay chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu./.