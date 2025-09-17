Ngày 17/9: Giá dầu thế giới tiếp đà tăng

Giá dầu thế giới hôm nay (17/9) tăng do lo ngại nguồn cung Nga bị gián đoạn bởi các cuộc tấn công bằng drone của Ukraine. Cụ thể, giá dầu Brent ở mốc 67,65 USD/thùng, tăng 0,31%; giá dầu WTI ở mốc 63,58 USD/thùng, tăng 0,47%.

Giá dầu WTI hôm nay ở mốc 63,58 USD/thùng, tăng 0,47%. Ảnh tư liệu

Ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30 ngày 17/9/2025 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent ở mốc 67,65 USD/thùng, tăng 0,31% (tương đương tăng 0,21 USD/thùng). Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 63,58 USD/thùng, tăng 0,47% (tương đương tăng 0,30 USD/thùng).

Nguồn tin từ Reuters cho biết, Tập đoàn đường ống dẫn dầu độc quyền của Nga - Transneft đã cảnh báo các nhà sản xuất có thể phải cắt giảm sản lượng sau các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào những cảng xuất khẩu và nhà máy lọc dầu quan trọng, theo ba nguồn tin trong ngành. Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công vào hạ tầng năng lượng của Nga khi các cuộc đàm phán chấm dứt xung đột rơi vào bế tắc.

Goldman Sachs ước tính các cuộc tấn công của Ukraine đã khiến công suất lọc dầu của Nga giảm khoảng 300.000 thùng/ngày trong tháng 8 và cho đến nay trong tháng 9.

Theo chuyên gia phân tích năng lượng Alex Hodes của StoneX, tình hình tại Nga cần được theo dõi chặt chẽ vì có thể dẫn đến tình trạng khan hiếm hơn trên thị trường dầu diesel Mỹ. “Nếu các nhà máy lọc dầu của Nga chịu thiệt hại nghiêm trọng, nhu cầu nhập khẩu dầu diesel từ Mỹ có thể gia tăng và làm duy trì đường cong giá nghịch đảo”, ông Hodes nói./.