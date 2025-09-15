Ngày 15/9: Giá dầu thế giới tiếp tục phục hồi

Thị trường dầu thô thế giới hôm nay (15/9) có nhiều biến động, tiếp tục phục hồi, dự báo tuần tới có thể tăng nhanh. Cụ thể, giá dầu Brent ở mốc 66,88 USD/thùng, tăng 0,93%; giá dầu WTI ở mốc 62,60 USD/thùng, tăng 0,51%.

Giá dầu thô thế giới hôm nay có nhiều biến động. Ảnh tư liệu

Ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30 ngày 15/9/2025 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent ở mốc 66,88 USD/thùng, tăng 0,93% (tương đương tăng 0,62 USD/thùng). Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 62,60 USD/thùng, tăng 0,51% (tương đương tăng 0,32 USD/thùng).

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự báo nguồn cung dầu toàn cầu sẽ tăng nhanh hơn dự kiến nhờ OPEC+, trong khi OPEC giữ nguyên dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu cao cho năm nay và năm sau. “Các dự báo bi quan của IEA đang gây áp lực lớn lên giá dầu, cho thấy thị trường sẽ dư cung nghiêm trọng trong năm tới”, chuyên gia phân tích tại Commerzbank Carsten Fritsch, nhận định.

Trong khi đó, Tập đoàn Adani của Ấn Độ đã cấm tàu chở dầu bị phương Tây trừng phạt cập cảng, điều này có thể ảnh hưởng đến nguồn cung dầu Nga, khi Ấn Độ là khách hàng lớn nhất mua dầu thô Nga qua đường biển.

Ông Giovanni Staunovo, chuyên gia phân tích của UBS, cho rằng những cuộc tấn công vào hạ tầng năng lượng Nga có thể làm giảm kim ngạch xuất khẩu dầu thô và sản phẩm tinh chế.

Thị trường cũng đang chờ đợi cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) diễn ra ngày 16 và 17/9. Nhiều dự báo Fed sẽ hạ lãi suất, động thái có thể thúc đẩy hoạt động kinh tế và gia tăng nhu cầu năng lượng./.