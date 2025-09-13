Ngày 13/9: Giá dầu thế giới đảo chiều tăng gần 2%

Giá dầu thế giới hôm nay (13/9) đảo chiều tăng gần 2% trong phiên giao dịch cuối cùng của tuần, sau khi một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine nhằm vào cảng Primorsk, cảng bốc dỡ dầu lớn nhất của Nga trên biển Baltic.

Giá dầu thế giới hôm nay đảo chiều tăng mạnh. Ảnh tư liệu

Ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30 ngày 13/9/2025 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent ở mốc 67,63 USD/thùng, tăng 1,88% (tương đương tăng 1,25 USD/thùng). Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 63,47 USD/thùng, tăng 1,64% (tương đương tăng 1,02 USD/thùng).

Theo một quan chức thuộc cơ quan an ninh SBU của Ukraine chia sẻ với Reuters, vụ tấn công đã buộc Nga phải tạm ngừng hoạt động bốc dỡ dầu qua đêm tại cảng Primorsk, nằm ở vùng tây bắc nước này. UBS nhận định: “Những cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng của Nga có thể làm sụt giảm xuất khẩu dầu thô và sản phẩm tinh chế của Moscow”, chuyên gia phân tích Giovanni Staunovo nói.

Chuyên gia Ole Hvalbye thuộc SEB Research nhận định: “Những biện pháp trừng phạt mạnh tay có thể lấn át triển vọng dư cung đang hiện hữu”. Trước đó, trong phiên thứ Năm, giá dầu Brent và WTI đã lần lượt giảm 1,7% và 2%.

Một báo cáo hàng tháng của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự báo nguồn cung dầu toàn cầu năm nay sẽ tăng nhanh hơn so với dự tính, do kế hoạch gia tăng sản lượng của liên minh OPEC+ (gồm Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đồng minh như Nga). Tuy nhiên, báo cáo cùng ngày của chính OPEC lại không thay đổi dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu, cho rằng kinh tế toàn cầu vẫn duy trì xu hướng tăng trưởng ổn định.

Về phía cung, theo Reuters, Adani Group - đơn vị vận hành cảng tư nhân lớn nhất Ấn Độ đã cấm tàu chở dầu nằm trong danh sách trừng phạt của phương Tây cập cảng của nước này. Đây là rào cản mới đối với dòng chảy dầu thô của Nga, vốn chủ yếu phụ thuộc vào đội tàu đang chịu lệnh trừng phạt của EU, Mỹ và Anh./.