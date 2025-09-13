Ngày 13/9: Giá lúa tươi và gạo xuất khẩu đồng loạt giảm mạnh

Giá lúa tươi hôm nay (13/9) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long giảm mạnh. Cụ thể, giá lúa IR 50404 (tươi) giảm 300 đồng/kg; lúa OM 18 (tươi) giảm 200 đồng/kg; lúa Đài Thơm 8 (tươi) giảm 200 đồng/kg…. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam giảm mạnh so với hôm qua.

Giá lúa tươi hôm nay tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long giảm mạnh. Ảnh tư liệu

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 hôm nay dao động ở mức 7.450 - 7.550 đồng/kg; gạo nguyên liệu OM 18 dao động ở mức 8.500 - 8.600 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 dao động ở mức 7.700 - 7.850 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 dao động ở mức 7.750 - 7.900 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 5451 dao động ở mức 7.700 - 7.900 đồng/kg; gạo thành phẩm OM 380 dao động ở 8.800 - 9.000 đồng/kg; gạo thành phẩm IR 504 dao động ở 9.500 - 9.700 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ, giá gạo các loại giá đi ngang. Hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thường dao động ở mốc 13.000 - 14.000 đồng/kg; gạo thơm thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Nàng hoa ở mốc 21.000 đồng/kg; gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine dao động ở mức 16.000 - 18.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mốc 16.000 đồng/kg; gạo Sóc thường dao động ở mốc 16.000 - 17.000 đồng/kg; gạo Sóc Thái giá 20.000 đồng/kg; gạo Nhật giá 22.000 đồng/kg.

Với mặt hàng lúa, giá lúa IR 50404 (tươi) hôm nay giảm 300 đồng/kg dao động ở mức 5.000 - 5.100 đồng/kg; lúa OM 18 (tươi) giảm 200 đồng/kg dao động ở mốc 5.600 - 5.800đồng/kg; lúa Đài Thơm 8 (tươi) giảm 200 đồng/kg dao động ở mốc 5.700 - 5.800 đồng/kg; lúa OM 5451 (tươi) dao động mốc 5.900 - 6.000 đồng/kg; lúa Nàng Hoa 9 dao động ở mức 6.000 - 6.200 đồng/kg; lúa (tươi) OM 308 dao động ở mức 5.700 - 5.900 đồng/kg so với cuối tuần.

Tại nhiều địa phương hôm nay, người mua cầm chừng do đầu ra còn chậm, giá ít biến động. Tại Đồng Tháp, giao dịch lúa Thu Đông lai rai, giá lúa các loại ít biến động. Tại Vĩnh Long, lúa tươi các loại giá ít biến động, bạn hàng mua chậm.

Tại An Giang, giao dịch lúa Thu Đông cầm chừng, thương lái hỏi mua ít, giá ổn định. Tại Cần Thơ, nông dân chào giá lúa Thu Đông cao, nhưng giao dịch ít. Tại Cà Mau, bạn hàng mua mới lúa Thu Đông ít, giá tương đối ổn định. Tại Tây Ninh (Long An cũ), giao dịch mua bán mới cầm chừng, giá ít biến động.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam giảm mạnh so với hôm qua. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, hiện gạo thơm 5% tấm giá dao động ở mức 450 - 455 USD/tấn; gạo 25% tấm ở mức 367; gạo 100% tấm dao động ở mức 319 - 323 USD/tấn; gạo Jasmine giá dao động 494 - 498 USD/tấn (giảm 38 USD/tấn)./.