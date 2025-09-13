Thị trường trái phiếu doanh nghiệp duy trì đà tăng trưởng trong tháng 8/2025

(TBTCO) - Trong tháng 8, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp đạt 58.600 tỷ đồng, tăng 42% so với tháng trước, tiếp tục cho thấy xu hướng hồi phục. Dù thị trường vẫn còn những thách thức về thanh toán và giao dịch thứ cấp, đà phát hành tích cực đang góp phần củng cố niềm tin của nhà đầu tư.

Theo phân tích thị trường trái phiếu doanh nghiệp tháng 8/2025 của VIS Rating, hoạt động phát hành trái phiếu trong tháng này tiếp tục ghi nhận đà tăng trưởng mạnh mẽ. Tổng giá trị phát hành đạt 58.600 tỷ đồng, tăng 42% so với tháng trước. Trong đó, phát hành ra công chúng đạt 6.300 tỷ đồng, chủ yếu từ các ngân hàng và các công ty phát triển hạ tầng. Đây là một tín hiệu tích cực, phản ánh sự phục hồi và sự tin tưởng trở lại của nhà đầu tư đối với thị trường trái phiếu doanh nghiệp.

Tính từ đầu năm đến hết tháng 8/2025, tổng giá trị phát hành ra công chúng đã lập kỷ lục mới, đạt 47.800 tỷ đồng, tăng 30% so với cả năm 2024.

Trong nhóm phát hành riêng lẻ, đáng chú ý là một công ty bất động sản đã thực hiện phát hành thành công trái phiếu trị giá 15.000 tỷ đồng, kỳ hạn 3 - 4 năm với lãi suất 11%. Đây là một trong những đợt phát hành trái phiếu lớn nhất trong năm nay, nhằm tái cấp vốn cho công ty.

Một doanh nghiệp khác, thuộc một tập đoàn lớn trong ngành bất động sản, đã hoàn tất việc thanh toán 4.000 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn vào ngày 1/8. Đây là một động thái tích cực, phản ánh sự tiến triển trong công tác tái cơ cấu nợ của doanh nghiệp, khi công ty đã có lãi trở lại sau 2 năm liên tiếp thua lỗ. Dự án quan trọng của doanh nghiệp này hiện đang triển khai thuận lợi và không gặp vướng mắc pháp lý, điều này được kỳ vọng sẽ góp phần vào sự hồi phục và phát triển trong tương lai.

Về tình hình tổng thể của thị trường, trong 8 tháng đầu năm, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp đã đạt lũy kế 373.000 tỷ đồng, tăng trưởng 45% so với cùng kỳ năm trước. Tổng dư nợ trái phiếu toàn thị trường hiện đạt 1.390 nghìn tỷ đồng, tăng 1% so với tháng trước.

Tuy nhiên, thị trường trái phiếu thứ cấp lại có dấu hiệu giảm sút trong tháng 8, với giá trị giao dịch bình quân đạt 5.000 tỷ đồng/ngày, giảm 24% so với tháng 7 trước đó. Lợi suất đáo hạn trung bình của trái phiếu ngân hàng kỳ hạn 2 năm, với chất lượng tín dụng trên trung bình, cũng đã tăng 167 điểm cơ bản, chủ yếu do sự tăng trưởng của một số ngân hàng lớn.

Thị trường cũng ghi nhận một số vấn đề về tình trạng chậm trả gốc và lãi trái phiếu. Một công ty có liên quan đến một tập đoàn lớn trong ngành bất động sản đã thông báo chậm trả một trái phiếu trị giá 1.000 tỷ đồng, đánh dấu lần chậm trả thứ 3 trong tổng số bốn trái phiếu đang lưu hành của công ty, với tổng mệnh giá 2.400 tỷ đồng.

“Dự báo, trong số các tổ chức phát hành có trái phiếu đáo hạn vào tháng 9 này, có ít nhất 4 tổ chức có hồ sơ tín nhiệm yếu hoặc thấp hơn, trong đó 2 tổ chức đã ghi nhận tình trạng chậm trả gốc và lãi” - ông Bạch Hoàng Anh cho biết.

Mặc dù có một số khó khăn về thanh toán, thị trường trái phiếu doanh nghiệp vẫn ghi nhận những tín hiệu tích cực trong việc xử lý các khoản nợ chậm trả. Cụ thể, một công ty bất động sản đã hoàn tất việc thanh toán 4.000 tỷ đồng nợ gốc trái phiếu, và tỷ lệ thu hồi nợ gốc chậm trả đã tăng lên mức 36,3%, cao hơn so với mức 34,9% của tháng trước.