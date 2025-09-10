Giao dịch trái phiếu riêng lẻ khởi sắc trong tuần đầu tháng 9

(TBTCO) - Thị trường trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ ghi nhận thanh khoản tích cực trong ba ngày đầu tháng 9, với giá trị giao dịch bình quân đạt gần 5.800 tỷ đồng mỗi ngày.

Theo báo cáo của Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA), trong tuần từ ngày 03/09 - 05/09/2025, thị trường trái phiếu doanh nghiệp ghi nhận 1 đợt phát hành mới với tổng giá trị đạt 3.000 tỷ đồng. Đây là đợt phát hành đầu tiên được ghi nhận trong tháng 9.

Tính lũy kế từ đầu năm 2025 đến nay, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp đạt 376.433 tỷ đồng. Trong đó, có 23 đợt phát hành ra công chúng với giá trị 47.785 tỷ đồng, chiếm 12,7% tổng giá trị phát hành. Phần lớn giá trị còn lại đến từ 293 đợt phát hành riêng lẻ, đạt 328.648 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng áp đảo 87,3%.

Hoạt động mua lại trái phiếu trước hạn cũng ghi nhận nhiều biến động. Trong tuần qua, các doanh nghiệp đã mua lại 155 tỷ đồng trái phiếu, nâng tổng giá trị mua lại từ đầu năm đến nay lên mức 191.859 tỷ đồng, tăng mạnh 49,5% so với cùng kỳ năm 2024. Nhóm ngân hàng tiếp tục dẫn đầu về giá trị mua lại trước hạn, chiếm khoảng 64,5% tổng giá trị với ước tính khoảng 123.666 tỷ đồng.

Dự kiến từ nay đến cuối năm 2025, tổng giá trị trái phiếu đến hạn là 69.447 tỷ đồng. Trong đó, nhóm bất động sản chiếm tỷ trọng lớn nhất với 29.590 tỷ đồng, tương ứng 42,6% tổng giá trị trái phiếu đáo hạn. Nhóm ngân hàng đứng thứ hai với 23.281 tỷ đồng, chiếm 33,5%.

Bên cạnh hoạt động phát hành và mua lại, thanh khoản trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tiếp tục được duy trì ở mức tích cực. Trong tuần qua, giá trị giao dịch bình quân ngày đạt 5.803 tỷ đồng. Tính chung từ đầu năm 2025, tổng giá trị giao dịch trái phiếu riêng lẻ đã đạt khoảng 887.286 tỷ đồng.