Ngân hàng thương mại tiếp tục chiếm ưu thế trên thị trường trái phiếu chính phủ tháng 8

Trong tháng 8/2025, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức thành công 18 đợt đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành, huy động được tổng cộng 11.465 tỷ đồng. Các trái phiếu được phát hành trong tháng này có các kỳ hạn 5, 10, 15 và 30 năm, trong đó tỷ trọng phát hành chủ yếu là các kỳ hạn 10 và 15 năm, với lần lượt là 86,79% và 9,63%, tương ứng với giá trị 9.950 tỷ đồng và 1.104 tỷ đồng.
Tại phiên đấu thầu cuối tháng 8, lãi suất trúng thầu của các kỳ hạn 5, 10, 15 và 30 năm lần lượt là 2,80%, 3,45%, 3,45% và 3,47%, tăng nhẹ từ 0,16 đến 5 điểm cơ bản so với phiên trúng thầu cuối tháng 7.
Trên thị trường thứ cấp, tính đến ngày 31/8/2025, giá trị niêm yết trái phiếu chính phủ đạt 2.433.145 tỷ đồng. Giá trị giao dịch bình quân đạt 18.571 tỷ đồng mỗi phiên, tăng trưởng 18,21% so với tháng trước.
Trong đó, giao dịch Outright chiếm 76,12% và giao dịch Repos chiếm 23,88% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường. Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài đạt 3,91% tổng giá trị giao dịch, với khối ngoại mua ròng 869 tỷ đồng trong tháng.
Cũng trong tháng 8, lợi suất giao dịch của trái phiếu chính phủ ghi nhận sự thay đổi rõ rệt, tăng mạnh ở các kỳ hạn 25 năm, 5-7 năm và 3 năm, với lợi suất bình quân tương ứng khoảng 3,5476%, 2,6297% và 2,1383%.
Trong khi đó, các kỳ hạn từ 7-10 năm giảm mạnh, với lợi suất bình quân giảm xuống còn 2,8654%. Các trái phiếu có kỳ hạn trung và dài hạn tiếp tục dẫn dắt thị trường, trong đó các kỳ hạn 10 năm, 5 năm và 25-30 năm là những kỳ hạn được giao dịch nhiều nhất, với tỷ trọng lần lượt là 18,17%, 15,33% và 11,18% so với tổng giá trị giao dịch toàn thị trường.
Khối ngân hàng thương mại tiếp tục duy trì ưu thế lớn trên thị trường trái phiếu chính phủ, chiếm thị phần giao dịch lớn với tỷ trọng giao dịch Outright và Repos tương ứng là 47,31% và 91,64% so với toàn thị trường.
