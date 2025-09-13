Sáng ngày 13/9, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố mức 25.216 VND/USD. Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,09%, hiện ở mức 97,62.

Tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước hôm nay ở mức 25.216 đồng/USD. Ảnh tư liệu

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 24.006 VND/USD - 26.426 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM giảm. Cụ thể, Vietcombank hiện giao dịch ở mức 26.166 - 26.476 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 26.166 đồng 26.476 đồng Vietinbank 26.030 đồng 26.476 đồng BIDV 26.208 đồng 26.476 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 28.092 - 31.049 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 30.174 đồng 31.765 đồng Vietinbank 30.106 đồng 31.816 đồng BIDV 30.570 đồng 31.712 đồng

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 163 đồng - 180 đồng.

Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 173.05 đồng 184.04 đồng Vietinbank 174.51 đồng 184.21 đồng BIDV 176.05 đồng 183.17 đồng

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, chỉ số DXY hiện ở mức mức 97,62, tăng 0,09%.

Đồng USD tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu, một ngày sau khi chịu áp lực bởi số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tăng vọt và lạm phát nhích lên khiêm tốn.

Đồng bạc xanh tăng 0,2%, lên 147,53 Yên, đánh dấu tuần tăng thứ ba liên tiếp. Trước đó, trong phiên, đồng USD đã khởi sắc sau khi Mỹ và Nhật Bản đưa ra tuyên bố chung khẳng định tỷ giá hối đoái cần được quyết định theo cơ chế thị trường, đồng thời nhấn mạnh sự biến động quá mức và những biến động hỗn loạn trên thị trường tiền tệ là điều không mong muốn.

Trên thị trường tiền tệ, đồng EUR đi ngang ở mức 1,1736 USD sau khi tăng trong phiên trước, khi giới đầu tư hạn chế đặt cược vào một đợt cắt giảm lãi suất nữa từ Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), với xác suất chưa đến 50%.

Đối với các đồng tiền khác, đồng Bảng Anh gần như không thay đổi, ở mức 1,3564 USD, sau khi dữ liệu cho thấy kinh tế Anh đình trệ trong tháng 7, trong khi đồng Đô la Úc giảm nhẹ xuống 0,6651 USD, chỉ thấp hơn không đáng kể so với đỉnh 10 tháng./.