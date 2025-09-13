Ngày 13/9: Giá thép và quặng sắt trên sàn giao dịch giảm

Giá thép và quặng sắt kỳ hạn trên các sàn giao dịch hôm nay (13/9) giảm do một số hoạt động chốt lời và dữ liệu lạm phát yếu hơn dự kiến tại Trung Quốc - quốc gia tiêu thụ hàng đầu.Trong khi đó, thị trường trong nước bình ổn, dao động trong khoảng 12.520 - 13.640 đồng/kg.

Giá thép trên sàn giao dịch

Thép cây trên sàn giao dịch tương lai Thượng Hải (SHFE) giao tháng 5/2026 giảm 11 Nhân dân tệ, xuống mức 3.139 Nhân dân tệ/tấn.

Giá quặng sắt kỳ hạn giảm do một số hoạt động chốt lời và dữ liệu lạm phát yếu hơn dự kiến tại Trung Quốc – quốc gia tiêu thụ hàng đầu, mặc dù nhu cầu tăng lên cùng với việc các nhà máy nối lại sản xuất đã hạn chế đà giảm.

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 10 trên sàn giao dịch Singapore giảm 0,33% xuống còn 107 USD/tấn.

Hợp đồng quặng sắt giao tháng 1 được giao dịch nhiều nhất trên sàn giao dịch Hàng hóa Đại Liên (DCE) của Trung Quốc đã đóng cửa phiên giao dịch ban ngày tăng 0,25% lên 805 Nhân dân tệ/tấn (113,03 USD/tấn).

Giá thép chuẩn trên sàn giao dịch tương lai Thượng Hải giảm, thép cây giảm 0,73%, thép cuộn cán nóng giảm 0,39%, thép dây giảm 0,3% và thép không gỉ giảm 0,12%.

Thị trường trong nước

Cập nhật từ SteelOnline.vn sáng 13/9, giá thép tại khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam ổn định, hiện giá thép dao động từ 12.730 - 13.650 đồng/kg cho các sản phẩm như CB240 và D10 CB300.

Khu vực miền Bắc: Thương hiệu thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 lên mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.090 đồng/kg; Thương hiệu thép Việt Ý, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.640 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.880 đồng/kg.

Thép Việt Đức, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.350 đồng/kg, thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.850 đồng/kg; Thép Việt Sing, với thép cuộn CB240 có giá 13.330 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức giá 12.930 đồng/kg; Thép VAS, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.330 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.730 đồng/kg.

Tại miền Trung: Thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 10.090 đồng/kg; Thép Việt Đức, hiện dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.650 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.050 đồng/kg;Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.430 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.830 đồng/kg.

Tại miền Nam: Thép Hòa Phát, thép cuộn CB240, ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.090 đồng/kg; Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.130 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.730 đồng/kg./.