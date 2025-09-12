Giá thép hôm nay 12/9 trong nước ổn định, dao động 12.520 - 13.640 đồng/kg. Tại thị trường quốc tế, giá thép và quặng sắt giảm nhẹ do chốt lời và áp lực vĩ mô, nhưng kỳ vọng phục hồi nhờ sản xuất thép tái khởi động.

Ngày 12/9: Giá thép và quặng sắt duy trì xu hướng giảm

Sàn Thượng Hải

Tại thời điểm 8h30 sáng 12/9, giá thép thanh giao dịch tại mức 3.019 nhân dân tệ/tấn.

Giá thép cây giao tháng 5/2026 giảm 11 Nhân dân tệ, xuống mức 3.139 Nhân dân tệ/tấn.

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 10 trên sàn giao dịch Singapore giảm 0,33% xuống còn 107 USD/tấn sau khi đạt mức cao nhất kể từ ngày 25/2 là 107,65 USD vào ngày 9/9.

Hợp đồng quặng sắt giao tháng 1 được giao dịch nhiều nhất trên sàn giao dịch Hàng hóa Đại Liên (DCE) của Trung Quốc đã đóng cửa phiên giao dịch ban ngày tăng 0,25% lên 805 Nhân dân tệ/tấn (113,03 USD/tấn), sau khi chạm mức cao nhất kể từ ngày 25/7 là 814 Nhân dân tệ/tấn trong phiên trước.

Steven Yu, chuyên gia phân tích cấp cao tại công ty tư vấn Mysteel cho biết, các nhà giao dịch đã thanh lý một số vị thế mua để chốt lời, dẫn đến giá giảm nhẹ.

Ngoài ra, giá tiêu dùng của Trung Quốc trong tháng 8 đã giảm 0,4% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn dự báo giảm 0,2%, gây ảnh hưởng đến tâm lý thị trường.

Tuy nhiên, nhu cầu quặng dự kiến sẽ cải thiện sau khi các nhà sản xuất thép Trung Quốc nối lại sản xuất sau cuộc duyệt binh ở Bắc Kinh, giúp hạn chế đà giảm giá.

Thị trường trong nước

Cập nhật từ SteelOnline.vn lúc 8h15 sáng 12/9, giá thép tại khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam ổn định, hiện giá thép dao động từ 12.520 - 13.640 đồng/kg cho các sản phẩm như CB240 và D10 CB300. Cụ thể:

Khu vực miền Bắc: Thép Việt Đức: Thép cuộn CB240 ở mức 13.350 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.850 đồng/kg. Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.090 đồng/kg. Thép Việt Sing: Thép cuộn CB240 giá 13.330 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.930 đồng/kg.

Thép Việt Ý: Thép cuộn CB240 giá 13.640 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.880 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 giá 13.330 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.730 đồng/kg.

Khu vực miền Trung: Thép Việt Đức: Thép cuộn CB240 có giá 13.650 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 13.050 đồng/kg. Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.090 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 ở mức 13.430 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 12.830 đồng/kg.

Khu vực miền Nam: Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.090 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 giá 13.130 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 12.730 đồng/kg. Thép TungHo: Thép cuộn CB240 có giá 13.030 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 12.520 đồng/kg./.