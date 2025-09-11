Giá vàng hôm nay (11/9): Giá vàng tiếp tục suy yếu

Giá vàng thế giới tiếp tục suy yếu trong phiên giao dịch sáng nay. Trong nước, các doanh nghiệp cũng đồng loạt giảm mạnh cả giá vàng miếng và nhẫn.

Diễn biến giá vàng thế giới trong 24 giờ qua

Thị trường thế giới

Tại thời điểm 05:45:55 sáng 11/09, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mức 3.640,82 USD/oune, giảm 2,24 USD/oune, tương đương với mức giảm 0,06% trong 24 giờ qua.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương với mức 114,971 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Với mốc giá trên, vàng miếng SJC đang đắt hơn giá vàng thế giới khoảng 19 triệu đồng/lượng.

Thị trường trong nước

Tại thời điểm 05:30 sáng 11/9, vàng miếng các thương hiệu DOJI, SJC, PNJ, Bảo Tín Minh Châu đang giao dịch ở mức 133,3 – 135,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đồng loạt giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với sáng qua,

Riêng vàng miếng thương hiệu Phú Quý SJC đang mua vào thấp hơn 800.000 đồng so với các thương hiệu khác, hiện đang mua vào ở mức 132,5 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 135,3 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 127,7 - 130,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 600.000 đồng/lượng so với hôm qua ở cả 2 chiều.

Đối với giá vàng nhẫn, hiện vàng nhẫn DOJI giao dịch ở ngưỡng 127,5 triệu đồng/lượng mua vào và 130,5 triệu đồng/lượng bán ra (giảm 800.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều).

Vàng nhẫn PNJ giao dịch ở ngưỡng 128 triệu đồng/lượng mua vào và 131 triệu đồng/lượng bán ra (giảm 300.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều).

Vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 128,2 - 131,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Thương hiệu Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 127,7 – 130,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng so với giá hôm qua ở cả 2 chiều./.