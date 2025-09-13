Thu ngân sách quốc gia vượt mốc 2,1 triệu tỷ đồng nhờ sự đồng hành của doanh nghiệp, người nộp thuế

(TBTCO) - Đến nay thu ngân sách quốc gia đã vượt mốc 2,1 triệu tỷ đồng. Thư tri ân của Cục Thuế khẳng định, để có được kết quả trên, bên cạnh những nỗ lực bền bỉ của ngành Thuế là sự đồng hành, hỗ trợ của cộng đồng doanh nghiệp và người nộp thuế đã không ngừng nỗ lực vượt qua gian khổ, hy sinh để mở mang sản xuất kinh doanh, làm giàu chính đáng và đóng góp quan trọng cho ngân sách nhà nước.

Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành vừa có thư tri ân gửi cộng đồng doanh nghiệp và người nộp thuế. Thư tri ân của Cục Thuế cho biết, ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Trong bối cảnh còn muôn vàn khó khăn, để có nguồn lực phục vụ cách mạng và kiến quốc, vào ngày 10/9/1945, Chính phủ lâm thời ban hành Sắc lệnh số 27 lập ra Sở Thuế quan và Thuế gián thu, đánh dấu sự ra đời của ngành Thuế Việt Nam.

Mỗi đồng thuế của người nộp thuế đã góp phần xây dựng những công trình phúc lợi như trường học, bệnh viện, đường xá…, củng cố quốc phòng an ninh, phát triển giáo dục, y tế. Ảnh: TN

Trải qua 80 năm với biết bao thăng trầm của lịch sử dân tộc, từ Quỹ Độc lập năm 1946 chỉ vỏn vẹn 20 triệu đồng Đông Dương, đến nay thu ngân sách quốc gia đã vượt mốc 2,1 triệu tỷ đồng. Để có được kết quả trên, bên cạnh những nỗ lực bền bỉ của ngành Thuế là sự đồng hành, hỗ trợ của cộng đồng doanh nghiệp và người nộp thuế đã không ngừng nỗ lực vượt qua gian khổ, hy sinh để mở mang sản xuất kinh doanh, làm giàu chính đáng và đóng góp quan trọng cho ngân sách nhà nước.

Thư tri ân của Cục Thuế khẳng định: Mỗi đồng thuế của người nộp thuế đã góp phần xây dựng những công trình phúc lợi như trường học, bệnh viện, đường xá…, củng cố quốc phòng an ninh, phát triển giáo dục, y tế và thực hiện an sinh xã hội, đem lại cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Chính sự tuân thủ pháp luật, ý thức trách nhiệm cao của cộng đồng doanh nghiệp và người nộp thuế là nền tảng vững chắc xây dựng nền tài chính quốc gia phát triển bền vững, hiện đại và hội nhập.

Do đó, việc thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế của mỗi cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm tự hào cao cả với Tổ quốc, với nhân dân và ngành Thuế luôn trân trọng, tri ân những đóng góp to lớn này.

Thực hiện đường lối chính sách của Đảng, nhà nước, chỉ đạo của Bộ Tài chính, với mục tiêu cao nhất là xây dựng một hệ thống thuế chuyên nghiệp, minh bạch, hiệu quả, lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ, ngành Thuế cam kết tiếp tục đẩy mạnh cải cách, hiện đại hóa, chuyển đổi số đồng bộ, nâng cao chất lượng phục vụ, lắng nghe và kịp thời tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi tối đa cho người nộp thuế, xứng đáng là cơ quan cung cấp dịch vụ công ưu tú, luôn là người đồng hành tin cậy của cộng đồng doanh nghiệp và người nộp thuế trên cả nước.

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thuế Việt Nam (10/9/1945 - 10/9/2025), toàn thể cán bộ, công chức, người lao động ngành Thuế bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và trân trọng gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến toàn thể quý doanh nghiệp, tổ chức và người nộp thuế đã luôn đồng hành, hợp tác, hỗ trợ và có những đóng góp to lớn vào ngân sách nhà nước./.