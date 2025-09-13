Ngày 13/9: Giá cao su thế giới phân hóa trước sức ép tiêu thụ

Giá cao su trên các sàn giao dịch chủ chốt châu Á hôm nay (13/9) biến động trái chiều do sức ép từ triển vọng tiêu thụ ô tô ảm đạm cùng bức tranh vĩ mô yếu ở Trung Quốc và ảnh hưởng của giá dầu cùng rủi ro thời tiết tại Thái Lan. Trong nước, các doanh nghiệp cơ bản giữ ổn định giá cao su.

Thị trường thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 10 trên Sàn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc giảm 0,63% (95 Nhân dân tệ) về mức 14.955 Nhân dân tệ/tấn.

Tại Thái Lan, giá cao su kỳ hạn tháng 10 giảm nhẹ về mức 68,66 Baht/kg.

Tại thị trường Nhật Bản (OSE), giá cao su tăng 0,1% (0,4 Yên) lên mức 321,9 Yên/kg.

Trên sàn SGX - Singapore, giá cao su TSR20 hợp đồng giao tháng 10/2025 giảm 1.10 cent/kg, hiện ở mức 172.70 cent/kg.

Theo Reuters, giá cao su kỳ hạn châu Á đồng loạt đi xuống trong phiên gần đây, chịu sức ép từ triển vọng tiêu thụ ô tô kém khả quan và môi trường cạnh tranh gay gắt trong ngành.

Trên Sàn SHFE, hợp đồng cao su butadien giao tháng 10 giảm 100 NDT/tấn, tương đương 0,85%, xuống 11.720 NDT/tấn.

Tại Trung Quốc, bức tranh vĩ mô tiếp tục tạo sức ép: chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 giảm nhanh nhất trong 6 tháng, phản ánh nhu cầu tiêu dùng yếu; trong khi chỉ số giá sản xuất (PPI) cải thiện nhờ các biện pháp kiềm chế cạnh tranh khốc liệt. Điều này cho thấy sản xuất vẫn gặp nhiều khó khăn, qua đó kìm hãm nhu cầu cao su.

Ngoài ra, giá dầu tăng do căng thẳng địa chính trị Trung Đông cũng tác động đến thị trường, khi cao su thiên nhiên phải cạnh tranh trực tiếp với cao su tổng hợp từ dầu mỏ.

Giá cao su trong nước

Trong nước, các doanh nghiệp bình ổn giá cao su. Cụ thể, Công ty MangYang báo giá thu mua mủ nước khoảng 388 - 399 đồng/TSC (loại 2 - loại 1); mủ đông tạp bình ổn khoảng 346 - 395 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Phú Riềng chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 422 đồng/độ TSC/kg, giá thu mua tại đội sản xuất 412 đồng/TSC/kg; còn giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa báo giá thu mua mủ nước ở mức 405 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.200 đồng/kg; mủ nguyên liệu ghi nhận 19.000 đồng/kg./.