Ngày 11/9: Giá cà phê quay đầu giảm, hồ tiêu cao nhất ở mức 153.000 đồng/kg

Giá cà phê quay đầu giảm 1.000 đồng/kg
Giá cà phê trong nước hôm nay tại khu vực Tây Nguyên quay đầu giảm 1.000 đồng/kg, dao động trong khoảng 113.500 - 114.600 đồng/kg.
Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 114.600 đồng/kg, quay đầu giảm 1.000 đồng/kg so với hôm qua; tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 114.500 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg; tại tỉnh Gia Lai giảm 1.000 đồng/kg so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 114.300 đồng/kg; tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê giảm 1.000 đồng/kg ở mức giá 113.500 đồng/kg.
Hiện tại, cà phê Việt Nam đang trong thời điểm giáp hạt. Vụ thu hoạch mới sẽ bắt đầu từ tháng 11/2025, kéo theo nguồn cung dồi dào và theo thông lệ, giá thường có xu hướng giảm trong giai đoạn này.
Mặt bằng giá cà phê trung bình hiện đang ở mức 115.600 đồng/kg, tuy cao nhưng vẫn thấp hơn từ 6.700 đến 7.200 đồng/kg (khoảng 5 - 6%) so với mức đỉnh vào cuối tháng 8.
Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2025 đạt 4.587 USD/tấn, giảm 1,27% (59 USD/tấn) so với hôm qua. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 tăng 1,26% (55 USD/tấn) lên mức 4.426 USD/tấn.
Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 9/2025 giảm 1,21% (4,8 US cent/pound) so với hôm qua, xuống mức 393 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/2025 tăng 0,37% (1,4 US cent/pound), đạt 383,2 US cent/pound.
Giá cà phê thế giới sau khi tăng đã quay đầu giảm nhẹ vào cuối phiên do đồng USD mạnh lên, kích thích hoạt động chốt lời và bán tháo từ các nhà đầu tư.
Giá tiêu trong nước
Giá tiêu hôm nay tại các vùng trồng trọng điểm giảm nhẹ tại Đồng Nai. Qua đó, mặt bằng giá tiêu trong nước ở mức từ 150.000 đồng/kg đến 153.000 đồng/kg.
Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu hôm nay tại Đắk Lắk không thay đổi, hiện ở mức 153,000 đồng/kg; tại Gia Lai ổn định hiện ở mức 150,000 đồng/kg; tại Lâm Đồng (Đắk Nông cũ) không hiện ở mức 153.000 đồng/kg.
Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay ở TP. HCM (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) hiện ở mức 152.000 đồng/kg; Đồng Nai ở mức 152.000 đồng/kg.
Giá hồ tiêu trong nước đang có xu hướng tăng. Từ mức 142.000 đến 143.000 đồng/kg vào ngày 20/8, giá đã duy trì ở mức 150.000 đến 153.000 đồng/kg vào đầu tháng 9.
Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế đã cập nhật giá tiêu các loại như sau:
Giá tiêu đen Lampung của Indonesia không thay đổi ở mức 7.087 USD/tấn; giá tiêu trắng Muntok đạt 10.042 USD/tấn.
Giá tiêu đen ASTA của Brazil giảm mạnh so với hôm qua ở mức 6.500 USD/tấn (giảm 1,54%).
Giá tiêu đen ASTA của Malaysia hiện ở mức 9.700 USD/tấn; giá tiêu trắng đạt 12,900 USD/tấn.
Giá tiêu các loại của Việt Nam ổn định. Trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6.240 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6.370 USD/tấn; giá tiêu trắng đạt 9.150 USD/tấn./.