Ngày 10/9: Giá dầu thế giới bật tăng mạnh

Giá dầu thế giới hôm nay (10/9) bật tăng mạnh hơn 1 USD/thùng. Cụ thể, giá dầu Brent ở mốc 67,11 USD/thùng, tăng 1,65%; giá dầu WTI ở mốc 63,34 USD/thùng, tăng 1,73%.

Giá dầu thế giới hôm nay tăng hơn 1 USD/thùng. Ảnh tư liệu

Ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30 ngày 10/9/2025 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent ở mốc 67,11 USD/thùng, tăng 1,65% (tương đương tăng 1,09 USD/thùng). Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 63,34 USD/thùng, tăng 1,73% (tương đương tăng 1,08 USD/thùng).

Nguồn tin từ Reuters cho biết, cả hai hợp đồng dầu Brent và WTI đều đang giao dịch ở mức cao hơn, được hỗ trợ bởi mức tăng sản lượng dầu mới nhất của OPEC+ thấp hơn dự kiến.

Ritterbusch and Associates cho biết trong một lưu ý rằng, các nhà giao dịch dầu mỏ cũng đang chuyển sự chú ý sang báo cáo hàng tồn kho hàng tuần mới nhất của Hoa Kỳ và báo cáo hàng tháng từ OPEC và Cơ quan Năng lượng Quốc tế.

Suy đoán về việc Nga sẽ bị trừng phạt nhiều hơn sau vụ không kích lớn nhất của nước này vào Ukraine khiến một tòa nhà chính phủ ở Kyiv bị thiêu rụi cũng góp phần hỗ trợ giá dầu. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẵn sàng chuyển sang giai đoạn trừng phạt thứ hai. Các lệnh trừng phạt tiếp theo đối với Nga sẽ làm giảm nguồn cung cấp dầu của nước này cho thị trường toàn cầu, điều này có thể hỗ trợ giá dầu tăng cao hơn.

Tâm điểm chú ý khác là kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed), sẽ họp vào tuần tới, sẽ cắt giảm lãi suất. Lãi suất thấp hơn sẽ làm giảm chi phí vay tiêu dùng và có thể thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cũng như nhu cầu dầu mỏ./.