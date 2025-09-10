Danh sách chi tiết 8 Thuế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau

(TBTCO) - Sau khi sáp nhập tỉnh Bạc Liêu cũ vào và sắp xếp lại, Thuế tỉnh Cà Mau có 8 Thuế cơ sở. Hiện tại, Trưởng Thuế tỉnh Cà Mau là ông Lê Văn Sơn. 4 Phó trưởng Thuế, gồm các ông: Nguyễn Văn Bé, Trần Thanh Bình, Võ Đông Xuân, Châu Vĩnh Thuận.

Theo đó, Thuế cơ sở 1 đặt tại số 1, An Dương Vương, phường Tân Thành, quản lý các địa bàn: Phường An Xuyên, phường Lý Văn Lâm, phường Tân Thành, phường Hòa Thành, xã Tân Thuận, xã Tân Tiến, xã Tạ An Khương, xã Trần Phán, xã Thanh Tùng, xã Đầm Dơi, xã Quách Phẩm, số điện thoại 02903833220. Trưởng thuế cơ sở 1 là ông Nguyễn Minh Khôn, số điện thoại 0919488988.

Thuế cơ sở 2 đặt tại số 5 Trần Huỳnh, phường Bạc Liêu, quản lý các địa bàn: Phường Bạc Liêu, phường Vĩnh Trạch, phường Hiệp Thành, số điện thoại 02913959679. Trưởng thuế cơ sở 2 là ông Bùi Đắc Toái, số điện thoại 0918441298.

Thuế cơ sở 3 đặt tại số 247, Hùng Vương, xã Năm Căn, quản lý các địa bàn: Xã Đất Mới, xã Năm Căn, xã Tam Giang, xã Phan Ngọc Hiển, xã Đất Mũi, xã Tân Ân, số điện thoại 02903878459. Trưởng thuế cơ sở 3 là ông Trần Văn Như, số điện thoại 0919024228.

Thuế cơ sở 4 đặt tại số 3, đường 19/5, khóm 2, xã Cái Nước, quản lý các địa bàn: Xã Lương Thế Trân, xã Tân Hưng, xã Hưng Mỹ, xã Cái Nước, xã Cái Đôi Vàm, xã Nguyễn Việt Khái, xã Phú Tân, xã Phú Mỹ, xã Khánh Bình, xã Đá Bạc, xã Khánh Hưng, xã Sông Đốc, xã Trần Văn Thời, số điện thoại 02903983889. Trưởng thuế cơ sở 4 là ông Quách Minh Hành, số điện thoại 0918579172.

Thuế cơ sở 5 đặt tại số 79, Lê Công Nhân, Khóm 3, xã Thới Bình, quản lý các địa bàn: Xã Thới Bình, xã Trí Phải, xã Tân Lộc, xã Biển Bạch, xã Hồ Thị Kỷ, xã U Minh, xã Nguyễn Phích, xã Khánh Lâm, xã Khánh An, số điện thoại 02903860023. Thuế cơ sở 5 do ông Ngô Thanh Gô - Phó Trưởng Thuế cơ sở 5 phụ trách, số điện thoại 0919397398.

Thuế cơ sở 6 đặt tại số 391, Quốc lộ 1A, ấp Thị trấn A, xã Hòa Bình, quản lý các địa bàn: Xã Vĩnh Mỹ, xã Vĩnh Hậu, xã Hòa Bình, xã Vĩnh Lợi, xã Hưng Hội, xã Châu Thới, số điện thoại 02913880300. Trưởng thuế cơ sở 6 là ông Đào Văn An, số điện thoại 0913109759.

Thuế cơ sở 7 đặt tại khóm 1, phường Giá Rai, quản lý các địa bàn: Phường Giá Rai, phường Láng Tròn, xã Phong Thạnh, xã Gành Hào, xã Định Thành, xã An Trạch, xã Long Điền, xã Đông Hải, số điện thoại 02913850217. Trưởng thuế cơ sở 7 là ông Lê Quyết Chiến, số điện thoại 0913945919.

Thuế cơ sở 8 đặt tại ấp Hành Chính, xã Phước Long, quản lý các địa bàn: Xã Phước Long, xã Vĩnh Phước, xã Phong Hiệp, xã Vĩnh Trạch, xã Hồng Dân, xã Vĩnh Lộc, xã Ninh Thạnh Lợi, xã Ninh Quới, số điện thoại 02913864278. Trưởng thuế cơ sở 8 là ông Hứa Kim Lâm, số điện thoại 0919101044.