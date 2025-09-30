Sẽ sáp nhập Xổ số kiến thiết Bạc Liêu và Xổ số kiến thiết Cà Mau?

(TBTCO) - Sở Nội vụ tỉnh Cà Màu vừa có tờ trình dự thảo Phương án dự kiến sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau, trong đó sẽ hợp nhất Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu và Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau. Tuy nhiên, phương án trên của Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau đang bị tạm dừng vì đợi chỉ đạo của các cấp liên quan.

Trụ sở của Công ty Xổ số kiến thiết Cà Mau. Ảnh: Kỳ Phương

Theo đó, Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau vừa có tờ trình số 450 dự thảo Phương án dự kiến sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Tờ trình cho thấy, các đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp nhà nước giữ nguyên không sắp xếp. Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh sẽ giữ nguyên 4 đơn vị sự nghiệp công lập gồm: Trường Đại học Bạc Liêu, Vườn Quốc gia U Minh Hạ, Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau, Ban Quản lý khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu.

Đối với Trung tâm Dịch vụ đô thị Bạc Liêu sẽ tiếp tục thực hiện thủ tục cổ phần hóa. Đồng thời đề xuất Bộ Tài chính sớm cho ý kiến đối với kiến nghị giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện cổ phần hóa của đơn vị. Trong thời gian chờ thực hiện thủ tục cổ phần hóa, tiếp tục giữ ổn định Trung tâm Dịch vụ đô thị Bạc Liêu là đơn vị tự đảm bảo chi thường xuyên.

Trong trường hợp hoạt động không hiệu quả sẽ giải thể Trung tâm Dịch vụ đô thị Bạc Liêu. Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở (bao gồm Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Cà Mau) giữ nguyên các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở, tiểu học, mầm non, trường dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, giữ nguyên Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Cà Mau thành Trung tâm Giáo dục thường xuyên Cà Mau (phục vụ liên xã, phường). Giữ nguyên Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp Bạc Liêu và đổi tên thành Trung tâm Giáo dục thường xuyên Bạc Liêu (phục vụ liên phường, xã). Chuyển chức năng, nhiệm vụ giáo dục nghề nghiệp sang trường cao đẳng nghề.

Lĩnh vực y tế sẽ giữ nguyên các Bệnh viện đa khoa, chuyên khoa, Trung tâm y tế tuyến tỉnh, Trung tâm y tế khu vực. Giữ nguyên các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công thương, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính, Sở Tư pháp.

Khối doanh nghiệp nhà nước giữ nguyên 3 công ty có vốn nhà nước: Công ty cổ phần Cấp nước Bạc Liêu, Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau và Công ty cổ phần Môi trường đô thị Cà Mau. Các đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp nhà nước dự kiến sắp xếp sẽ hợp nhất Trường Cao đẳng Y tế Cà Mau và Trường Cao đẳng Y tế Bạc Liêu thành Trường Cao đẳng Y tế Cà Mau (nhóm 3)… Hợp nhất Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Cà Mau và Trung tâm Phát triển quỹ đất Bạc Liêu thành Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Cà Mau.

Đối với doanh nghiệp nhà nước, theo phương án của Sở Nội vụ sẽ tiến hành Hợp nhất Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu và Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau.

Tuy nhiên, trả lời TBTCVN, lãnh đạo Công ty Xổ số kiến thiết Cà Mau cho biết, chưa có thông tin chính thức về việc sáp nhập 2 công ty xổ số trên địa bàn tỉnh Cà Mau, đồng thời UBND tỉnh Cà Mau chưa thống nhất nội dung theo Tờ trình của Sở Nội vụ, giữ nguyên hiện trạng của các đơn vị xổ số kiến thiết, đợi chỉ đạo, hướng dẫn từ các Bộ Tài chính./.