(TBTCO) - TP. Hồ Chí Minh vừa công bố 20 chương trình du lịch ẩm thực mới, tận dụng tiềm năng kinh tế từ sự đa dạng văn hóa và tài nguyên du lịch sau sáp nhập, hướng tới mục tiêu đón 10 triệu lượt khách quốc tế và doanh thu 290.000 tỷ đồng trong năm 2025.

TP. Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh chiến lược định vị là “thiên đường ẩm thực” hàng đầu khu vực với việc ra mắt 20 chương trình du lịch ẩm thực độc đáo. Sự kiện công bố diễn ra trong bối cảnh thành phố tận dụng lợi thế từ việc mở rộng địa giới hành chính, sở hữu 681 tài nguyên du lịch trải dài từ trung tâm đô thị sôi động đến các vùng ven sông, biển đảo và làng nghề truyền thống.

Các chương trình du lịch ẩm thực không chỉ đưa du khách khám phá hương vị đặc trưng mà còn lồng ghép câu chuyện văn hóa, lịch sử và con người của TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu. Từ các khu chợ truyền thống, không gian ẩm thực đường phố, đến những di sản kiến trúc và điểm đến mới như bãi biển Vũng Tàu, Long Hải hay làng nghề gốm sứ Bình Dương, mỗi hành trình là một trải nghiệm gắn kết dịch vụ ăn uống, mua sắm và tham quan.

Trong tháng 8/2025, Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh đã phối hợp với các doanh nghiệp lữ hành khảo sát tiềm năng tại Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, đề xuất 15 chương trình thuộc 5 nhóm sản phẩm: du lịch MICE, biển đảo nghỉ dưỡng, sinh thái, văn hóa – lịch sử và đô thị kết hợp mua sắm. Tiếp nối, tháng 9/2025, ngành du lịch tập trung xây dựng thêm 20 chương trình chuyên đề ẩm thực, được công bố chính thức tại họp báo.

Sáng ngày 22/10/2025, Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức họp báo Chương trình du lịch ẩm thực. Ảnh: Lạc Nguyên

Các chương trình này nằm trong chiến lược phát triển du lịch ẩm thực đến năm 2030, hướng tới mục tiêu đón 10 triệu lượt khách quốc tế và đạt doanh thu 290.000 tỷ đồng trong năm 2025. Đây không chỉ là cơ hội quảng bá văn hóa mà còn là đòn bẩy kinh tế, thúc đẩy các ngành dịch vụ ăn uống, lữ hành và mua sắm. Thông qua chương trình, các doanh nghiệp lữ hành và dịch vụ cũng đưa ra các giải pháp sáng tạo, tập trung kết nối điểm đến và tối ưu trải nghiệm du khách.

Bà Bùi Thị Ngọc Hiếu, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh chia sẻ, với sự đa dạng và giàu bản sắc của các chương trình du lịch ẩm thực, TP. Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục khẳng định vị thế là trung tâm du lịch quốc tế, một điểm đến không thể bỏ qua trên bản đồ du lịch thế giới. Sở Du lịch kỳ vọng các chương trình này sẽ sớm được giới thiệu rộng rãi đến du khách trong và ngoài nước, góp phần xây dựng một hệ sinh thái du lịch phong phú, bền vững và đầy sức sống./.