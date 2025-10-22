HUD1 lên kế hoạch phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ, tái cơ cấu nguồn vốn

(TBTCO) - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 (mã chứng khoán: HU1) vừa gửi văn bản đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HoSE) và cổ đông, công bố kế hoạch phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ.

Áp lực dòng tiền lớn, lợi nhuận mỏng

Theo kế hoạch, tổng dư nợ gốc các khoản vay của HUD1 tại ngày 31/12/2024 và tại thời điểm ký kết thỏa thuận là 131,9 tỷ đồng. Doanh nghiệp dự kiến phát hành 13,1 triệu cổ phiếu HU1 để hoán đổi khoản nợ tương ứng 131 tỷ đồng, với tỷ lệ hoán đổi 10.000 đồng nợ bằng 1 cổ phiếu HU1 mới.

Chủ nợ được hoán đổi là Công ty Cổ phần Đầu tư Đô thị Hà Nội. Trường hợp chủ nợ không chấp thuận hoán đổi toàn bộ hoặc một phần, Hội đồng quản trị sẽ điều chỉnh giảm số lượng cổ phiếu phát hành tương ứng.

HUD1 dự kiến phát hành 13,1 triệu cổ phiếu HU1 để hoán đổi khoản nợ tương ứng 131 tỷ đồng. (Ảnh tư liệu)

Các cổ phiếu phát hành cho chủ nợ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm kể từ ngày hoàn tất phát hành, trừ trường hợp chuyển nhượng theo bản án, quyết định có hiệu lực của tòa án, trọng tài hoặc theo quy định thừa kế.

Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2025, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Toàn bộ lượng cổ phiếu phát hành sẽ được phân phối riêng lẻ cho Công ty Cổ phần Đầu tư Đô thị Hà Nội. HUD1 khẳng định, tỷ lệ sở hữu nước ngoài sau phát hành vẫn đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ năm 2025, tình hình tài chính của HUD1 đang chịu áp lực đáng kể. Sáu tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt 115,53 tỷ đồng, tăng 64,5% so với cùng kỳ năm 2024 (70,26 tỷ đồng). Tuy nhiên, giá vốn hàng bán cũng tăng mạnh lên 108,83 tỷ đồng, khiến lợi nhuận gộp chỉ đạt 6,7 tỷ đồng, biên lợi nhuận gộp giảm còn 5,8%, thấp hơn mức 7% cùng kỳ năm trước.

Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 52%, đạt 2,94 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính duy trì ở mức 2,14 tỷ đồng. Nhờ đó, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 1,88 tỷ đồng, tăng 68% so với cùng kỳ. Sau khi trừ thuế thu nhập doanh nghiệp, lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 134,97 triệu đồng, gần như đi ngang so với 132,2 triệu đồng cùng kỳ năm 2024.

Kết quả này cho thấy dù doanh thu tăng, hiệu quả lợi nhuận vẫn thấp, phản ánh chi phí sản xuất và quản lý chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu doanh thu. Đáng chú ý, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm 96,07 tỷ đồng, gấp hơn 6 lần mức âm 15,64 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chủ yếu do tăng mạnh các khoản phải thu và hàng tồn kho, lần lượt lên 48,6 tỷ đồng và 68,2 tỷ đồng, khiến vốn lưu động bị ứ đọng tại các dự án đang triển khai.

Để bù đắp thiếu hụt dòng tiền, HUD1 đã vay thêm 201,4 tỷ đồng và trả nợ gốc 102,8 tỷ đồng, giúp dòng tiền tài chính dương 98,58 tỷ đồng. Kết thúc kỳ, tiền và tương đương tiền đạt 59,31 tỷ đồng, gần tương đương đầu năm.

Cơ cấu tài sản và nợ vay biến động mạnh

HUD1 tiền thân là Xí nghiệp Xây dựng số 1, thành lập năm 1990 thuộc Công ty Phát triển Nhà và Đô thị (HUD) - Bộ Xây dựng. Doanh nghiệp được cổ phần hóa năm 2003, hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ năm 2004.

Đến tháng 4/2022, HUD1 hoàn tất chuyển đổi sở hữu từ doanh nghiệp có vốn nhà nước (51%) sang tư nhân. Hiện công ty hoạt động trong các lĩnh vực xây dựng, đầu tư - kinh doanh bất động sản, tư vấn thiết kế và giám sát xây dựng. Một số dự án tiêu biểu gồm Sky Central (Hà Nội), Vân Canh (Hà Nội) và Khu đô thị mới Đông Sơn (Thanh Hóa).

Tại ngày 30/6/2025, tổng tài sản của HUD1 đạt 801,4 tỷ đồng, tăng 17,5% so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn chiếm 83,8%, với phải thu ngắn hạn 444,4 tỷ đồng và hàng tồn kho tăng gấp đôi lên 133,1 tỷ đồng. Đáng chú ý, tài sản cố định hữu hình tăng mạnh từ 2,1 tỷ đồng lên 116,3 tỷ đồng, trong khi tài sản dở dang dài hạn giảm từ 122 tỷ đồng xuống còn 9,25 tỷ đồng.

Ở phía nguồn vốn, nợ phải trả tăng từ 535,3 tỷ đồng lên 654,7 tỷ đồng, chiếm 81,7% tổng nguồn vốn. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn lên tới 385,6 tỷ đồng, tương đương gần 60% tổng nợ.

Giới phân tích đánh giá, kế hoạch phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ, nếu được triển khai thành công, sẽ giúp HUD1 giảm gánh nặng nợ vay ngắn hạn, cải thiện cấu trúc tài chính và tăng vốn chủ sở hữu. Tuy nhiên, trong bối cảnh biên lợi nhuận mỏng và dòng tiền kinh doanh vẫn âm sâu, doanh nghiệp cần tiếp tục kiểm soát công nợ, quản lý chi phí và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn để củng cố nền tảng tài chính, hướng tới phát triển bền vững trong các kỳ tới.