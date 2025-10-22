Nhựa Tiền Phong hoàn thành hơn 110% kế hoạch lợi nhuận sau 9 tháng

(TBTCO) - Nhựa Tiền Phong hoàn thành hơn 110% kế hoạch lợi nhuận chỉ sau 9 tháng nhờ biên lợi nhuận cải thiện và giá nguyên liệu hạ nhiệt. Doanh thu tăng 27%, lợi nhuận sau thuế tăng hơn 52%, khẳng định đà phục hồi vững của doanh nghiệp trong năm 2025.

Công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (Nhựa Tiền Phong, mã Ck: NTP) công bố kết quả kinh doanh quý III/2025 cho thấy đà phục hồi rõ nét cả ở quy mô doanh thu lẫn chất lượng lợi nhuận. Doanh thu thuần đạt 1.609 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận gộp tăng 45,7% lên 498,9 tỷ đồng. Với cơ cấu giá vốn được tối ưu nhờ mặt bằng giá nguyên liệu hạ nhiệt, biên gộp ước khoảng 31%, cao hơn đáng kể so với cùng kỳ, qua đó tạo nền cho tăng trưởng lợi nhuận ròng.

Kết quả kinh doanh quý III của Nhựa Tiền Phong.

Hoạt động tài chính cũng ghi nhận chuyển biến tích cực: doanh thu tài chính đạt 46,8 tỷ đồng, tăng 89,7%, phản ánh hiệu quả điều tiết dòng tiền và danh mục tiền - tương đương tiền. Ở chiều ngược lại, chi phí tài chính tăng 118,6% lên 37,7 tỷ đồng, còn chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 41,5% lên 200,1 tỷ đồng, cho thấy công ty tiếp tục đầu tư cho thị trường và vận hành để hỗ trợ tăng trưởng. Sau khi khấu trừ chi phí, NTP báo lãi sau thuế 257,5 tỷ đồng, tăng gần 50% so với cùng kỳ; biên lợi nhuận ròng ước khoảng 16%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, doanh thu đạt 4.869 tỷ đồng, tăng 27,1%; lợi nhuận sau thuế 790 tỷ đồng, tăng 52,2%. Với lợi nhuận trước thuế 9 tháng đạt 948,9 tỷ đồng, NTP đã hoàn thành 110,9% kế hoạch năm (856 tỷ đồng), trong khi mục tiêu doanh thu cả năm là 6.000 tỷ đồng và kế hoạch đầu tư thường xuyên 378,6 tỷ đồng. Kết quả này cho thấy biên an toàn đáng kể cho mục tiêu lợi nhuận, đồng thời mở dư địa tái đầu tư có chọn lọc.

Về cấu trúc tài chính, tổng tài sản tại ngày 30/9/2025 đạt 6.920 tỷ đồng, tăng 7,9% so với đầu năm. Tài sản thanh khoản cao gồm tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn ở mức 2.895 tỷ đồng, chiếm 41,8% tổng tài sản, tạo bộ đệm tốt trước biến động chi phí vốn và nhu cầu vốn lưu động. Hàng tồn kho ở mức 1.327 tỷ đồng, chiếm 19,2% tổng tài sản và tăng hơn 300 tỷ đồng so với đầu năm, phản ánh sự chủ động dự trữ nguyên liệu trong bối cảnh sản lượng và doanh thu tăng. Các khoản phải thu ngắn hạn đạt gần 783 tỷ đồng, chiếm 11,3% tổng tài sản, duy trì ở mức kiểm soát được so với quy mô doanh thu.

Nợ phải trả cuối quý III là 2.891 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm; trong đó vay ngắn hạn hơn 1.983 tỷ đồng, công ty không có vay dài hạn. Với quy mô tiền và đầu tư ngắn hạn đang lớn hơn dư nợ vay ngắn hạn khoảng 900 tỷ đồng, NTP duy trì vị thế thanh khoản tích cực, giảm rủi ro tái cấp vốn và chi phí lãi vay trong phần còn lại của năm.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu NTP trong phiên sáng ngày 22/10 đang giao dịch với mức giá 66.700 đồng/cổ phiếu. Tính từ đầu tháng 10 đến nay, cổ phiếu NTP đã tăng 6,8%. Với hơn 171 triệu cổ phiếu đang niêm yết, vốn hoá thị trường của công ty đạt 11.408 tỷ đồng.