Phát hành trái phiếu tăng mạnh, doanh nghiệp đẩy nhanh cơ cấu nguồn vốn

(TBTCO) - Thị trường trái phiếu doanh nghiệp tiếp tục duy trì đà sôi động trong tuần giữa tháng 10, với 19 đợt phát hành mới đạt tổng giá trị hơn 25.000 tỷ đồng. Hoạt động mua lại trước hạn cũng tăng tốc, doanh nghiệp đang chủ động cơ cấu nợ và tận dụng mặt bằng lãi suất ổn định.

Theo báo cáo tuần từ ngày 13 - 17/10 của Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA), hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp tiếp tục ghi nhận diễn biến sôi động, với tổng cộng 19 đợt phát hành được thực hiện trong tuần, đạt giá trị 25.051 tỷ đồng. Con số này cho thấy nhu cầu huy động vốn qua kênh trái phiếu vẫn duy trì ở mức cao, đặc biệt trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp đang đẩy mạnh cơ cấu lại nguồn vốn trước giai đoạn cao điểm đáo hạn vào năm 2025–2026.

Lũy kế từ đầu năm đến nay, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp đạt 452.443 tỷ đồng, trong đó có 26 đợt phát hành ra công chúng với giá trị 49.284 tỷ đồng, chiếm khoảng 10,9% tổng lượng phát hành, và 364 đợt phát hành riêng lẻ với giá trị 403.159 tỷ đồng, tương đương 89,1%. Đáng chú ý, tỷ trọng phát hành riêng lẻ tiếp tục chiếm ưu thế.

Song song với phát hành, hoạt động mua lại trái phiếu trước hạn cũng diễn ra mạnh mẽ. Trong tuần qua, các doanh nghiệp đã thực hiện mua lại tổng cộng 5.176 tỷ đồng trái phiếu. Tính từ đầu năm, giá trị mua lại trước hạn đạt 243.842 tỷ đồng, tăng 54,6% so với cùng kỳ năm 2024. Ngân hàng vẫn là nhóm dẫn đầu với khoảng 67% tổng giá trị mua lại, tương đương 163.476 tỷ đồng. Diễn biến này cho thấy các tổ chức tín dụng đang tích cực chủ động xử lý nghĩa vụ nợ, đồng thời giảm áp lực đáo hạn trong bối cảnh lãi suất huy động ổn định và thanh khoản hệ thống được cải thiện.

Theo ước tính của VBMA, trong phần còn lại của năm 2025, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp đến hạn thanh toán là khoảng 35.541 tỷ đồng. Trong đó, nhóm bất động sản chiếm 36,5%, tương đương 12.978 tỷ đồng, tiếp theo là nhóm ngân hàng với 10.590 tỷ đồng, chiếm gần 30% tổng giá trị đáo hạn.

Trên thị trường thứ cấp, thanh khoản có phần chững lại so với tuần trước. Giá trị giao dịch trái phiếu riêng lẻ bình quân ngày đạt 3.751 tỷ đồng, giảm 31,7% so với tuần liền trước. Tính từ đầu năm, tổng giá trị giao dịch trái phiếu phát hành riêng lẻ đạt khoảng 1.070 nghìn tỷ đồng.