Phát hành trái phiếu tháng 9 tăng mạnh, giao dịch duy trì 5.000 tỷ đồng mỗi ngày

(TBTCO) - Trong tháng 9, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành đạt lũy kế 425.000 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ năm trước. Trên thị trường thứ cấp, giá trị giao dịch bình quân đạt 5.000 tỷ đồng mỗi ngày.

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp tháng 9 tiếp tục ghi nhận diễn biến sôi động ở cả kênh phát hành sơ cấp và giao dịch thứ cấp, cho thấy rõ nét xu hướng phục hồi ổn định sau giai đoạn tái cơ cấu mạnh mẽ trong 2 năm qua.

Theo phân tích từ VIS Rating, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành lũy kế đến cuối tháng 9 đạt khoảng 425.000 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy niềm tin của doanh nghiệp và nhà đầu tư đang dần được củng cố.

Trong tháng 9, chỉ có 1 đợt chào bán ra công chúng được ghi nhận, với tổng giá trị 500 tỷ đồng, do Công ty CP Thành Thành Công – Biên Hòa (SBT) phát hành. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 1 năm, lãi suất cố định 9,5%/năm, phản ánh xu hướng doanh nghiệp lựa chọn kỳ hạn ngắn để linh hoạt hơn trong quản trị rủi ro và chi phí vốn. Mặc dù quy mô phát hành công chúng còn khiêm tốn, kênh phát hành riêng lẻ vẫn là động lực chính của thị trường, nhờ các điều chỉnh pháp lý gần đây giúp quy trình minh bạch và linh hoạt hơn.

Trên thị trường thứ cấp, hoạt động giao dịch duy trì sự ổn định. Giá trị giao dịch bình quân trong tháng 9 đạt khoảng 5.000 tỷ đồng mỗi ngày, tương đương với mức bình quân của 9 tháng đầu năm, cho thấy dòng tiền vẫn đều đặn luân chuyển giữa các nhà đầu tư tổ chức. Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDB) tiếp tục là tổ chức phát hành có trái phiếu được giao dịch nhiều nhất kể từ đầu năm 2025, với tổng giá trị giao dịch đạt 112.000 tỷ đồng, bình quân gần 600 tỷ đồng mỗi ngày.

Về tình hình chậm trả gốc, lãi, trong tháng 9, thị trường ghi nhận 4 trường hợp trái phiếu lần đầu bị chậm thanh toán, với tổng mệnh giá 1.700 tỷ đồng. Tính chung 9 tháng đầu năm 2025, đã có 26 trường hợp trái phiếu bị chậm trả, trong đó 11 trường hợp không thanh toán gốc, tương ứng tỷ lệ chậm trả khoảng 1% trên tổng quy mô thị trường. So với cùng kỳ 2024, tỷ lệ này đã giảm đáng kể.

Ở góc độ xử lý chậm trả, Hưng Thịnh Land là đơn vị nổi bật trong tháng 9 khi chủ động tái cơ cấu các khoản nợ thông qua hình thức hoán đổi tài sản cho trái chủ. Tổng giá trị xử lý đạt 141,8 tỷ đồng, liên quan đến 5 lô trái phiếu, song tỷ lệ thu hồi chỉ đạt từ 5,8% đến 20%, thấp hơn đáng kể so với tỷ lệ bình quân toàn thị trường khoảng 38%.

Tính đến 30/9/2025, trong tổng số 276.000 tỷ đồng mệnh giá trái phiếu bị chậm thanh toán (bao gồm cả gốc và lãi), các tổ chức phát hành đã thực hiện chi trả được khoảng 105.000 tỷ đồng.

Nhìn tổng thể, thị trường trái phiếu doanh nghiệp tháng 9 duy trì được đà hồi phục tích cực với phát hành tăng trưởng, giao dịch ổn định và rủi ro được kiểm soát tốt hơn. Việc các cơ chế pháp lý mới dần hoàn thiện, cùng xu hướng minh bạch hóa thông tin phát hành và tăng cường giám sát, được kỳ vọng sẽ tiếp tục hỗ trợ sự phát triển bền vững của thị trường trong những tháng cuối năm 2025 và sang năm 2026./.