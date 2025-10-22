(TBTCO) - Sau giai đoạn điều chỉnh ngắn hạn, dòng tiền nội đang lấy lại vai trò dẫn dắt, phản ánh rõ hơn sự phục hồi của nền kinh tế thực. Bối cảnh kinh tế vĩ mô ổn định, cùng với kết quả lợi nhuận cải thiện ở nhiều nhóm ngành trong quý III/2025, củng cố niềm tin nhà đầu tư và tạo nền tảng cho một chu kỳ tích lũy bền vững hướng tới năm 2026.

Dòng tiền nội giữ nhịp thị trường

Năm 2025 được đánh giá là giai đoạn chuyển mình rõ nét của thị trường chứng khoán Việt Nam, khi dòng vốn trong nước tiếp tục giữ vai trò chủ đạo, gắn chặt hơn với các chuyển động của nền kinh tế. Theo ông Nguyễn Chí Hồng Ngọc – Phó Giám đốc Khối Phân tích và Tư vấn đầu tư, Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC), hai yếu tố chính thúc đẩy dòng tiền năm nay là tiến trình cải cách thể chế và chính sách tín dụng linh hoạt nhằm hỗ trợ tăng trưởng. Trong bối cảnh đó, Chính phủ đẩy mạnh hoàn thiện khung pháp lý cho thị trường vốn, đồng thời duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng ở mức hợp lý để khơi thông dòng vốn cho nền kinh tế.

Tác động từ các yếu tố vĩ mô này đã lan tỏa tích cực tới thị trường tài chính, giúp dòng tiền nội vận hành linh hoạt hơn giữa các nhóm ngành. Không chỉ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn giữ vai trò dẫn dắt, các lĩnh vực như ngân hàng, chứng khoán và bất động sản cũng ghi nhận cải thiện đáng kể, trở thành tâm điểm thu hút nhà đầu tư trong nước.

Ảnh minh hoạ.

Ở chiều ngược lại, các ngành phụ thuộc vào thương mại quốc tế như dệt may, gỗ, hóa chất và khu công nghiệp vẫn chịu áp lực do xuất khẩu phục hồi chậm và các biện pháp phòng vệ thương mại gia tăng.

“Diễn biến này phản ánh sự dịch chuyển sang xu hướng đầu tư chọn lọc hơn, khi dòng tiền ngày càng ưu tiên những doanh nghiệp có nền tảng cơ bản vững và triển vọng tăng trưởng rõ ràng, thay vì dựa nhiều vào yếu tố đầu cơ ngắn hạn” - ông Ngọc nhận định.

Dưới góc nhìn của chuyên gia từ BVSC, sự phân hóa giữa các nhóm ngành ngày càng rõ nét, khi những lĩnh vực có nền thấp và hưởng lợi từ chu kỳ hồi phục đang tăng tốc mạnh, trong khi các ngành xuất khẩu và khu công nghiệp vẫn phải đối mặt với nhiều rào cản từ bên ngoài.

Dưới góc độ kết quả kinh doanh, chuyên gia từ BVSC cho rằng, lợi nhuận quý III/2025 nhìn chung khởi sắc hơn so với quý trước, cho thấy tín hiệu phục hồi rõ rệt của môi trường vĩ mô. Nhiều nhóm ngành ghi nhận mức cải thiện tích cực, đặc biệt là bán lẻ, phân bón, xăng dầu và chứng khoán – những lĩnh vực từng chịu áp lực giảm sâu trong năm 2024. Lạm phát ổn định, tiêu dùng nội địa phục hồi và diễn biến giá hàng hóa thuận lợi là những yếu tố chính giúp cải thiện biên lợi nhuận doanh nghiệp.

Đáng chú ý, nhóm ngân hàng và bảo hiểm tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột. Dù thị trường tài chính vẫn đối mặt một số thách thức, tín dụng toàn ngành tăng ổn định, chi phí vốn được kiểm soát và chất lượng tài sản có dấu hiệu cải thiện.

“Đây là những yếu tố giúp lợi nhuận ngành ngân hàng duy trì đà tăng, đóng góp lớn vào bức tranh chung của toàn thị trường. Trong khi đó, các lĩnh vực xuất khẩu chủ lực vẫn chịu áp lực do nhu cầu toàn cầu phục hồi chậm” - ông Ngọc cho biết.

Bên cạnh đó, lợi nhuận của nhiều doanh nghiệp xuất khẩu có thể chỉ đi ngang hoặc giảm nhẹ so với cùng kỳ. Riêng nhóm khu công nghiệp, sau khi ghi nhận doanh thu lớn trong nửa đầu năm nhờ các hợp đồng cho thuê đất đã ký trước đó, hiện không còn nhiều dư địa tăng trưởng trong quý III.

Tích lũy cho chu kỳ mới

Cùng chung quan điểm, bà Đỗ Minh Trang – Giám đốc Phòng Phân tích và Chiến lược Thị trường, Công ty Chứng khoán ACB (ACBS) đánh giá, kết quả lợi nhuận quý III là điểm tựa quan trọng cho kỳ vọng tăng trưởng của VN-Index trong các tháng cuối năm. Bốn nhóm ngành chủ lực gồm ngân hàng, bất động sản, chứng khoán và tiêu dùng – bán lẻ tiếp tục giữ vai trò trụ cột, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng lợi nhuận toàn thị trường. Trong đó, ngành ngân hàng vẫn giữ vai trò đầu tàu nhờ tín dụng tăng ổn định, biên lãi ròng duy trì vững và nợ xấu được kiểm soát ở mức thấp. Với nền lợi nhuận quý III/2024 thấp, chỉ cần kết quả tương đương quý II/2025 cũng đủ giúp lợi nhuận toàn ngành tăng hai chữ số so với cùng kỳ.

Đồ hoạ: Thu Hương.

Bà Trang cho biết thêm, ngành chứng khoán nổi bật trong mùa báo cáo lần này khi thanh khoản toàn thị trường quý III tăng mạnh so với quý trước. Nhờ đó, các công ty chứng khoán hưởng lợi kép từ hoạt động môi giới và đầu tư tự doanh. Doanh thu từ phí giao dịch, cho vay ký quỹ và danh mục đầu tư đều cải thiện rõ rệt, trong khi nền lợi nhuận thấp năm trước giúp mức tăng trưởng dễ đạt cao. Cùng với đó, làn sóng IPO từ các công ty chứng khoán lớn cũng góp phần củng cố tâm lý tích cực của nhà đầu tư.

Ở mảng bất động sản, dù chưa ghi nhận sự bứt phá rõ ràng, tín hiệu phục hồi đang dần hiện rõ. Một số dự án mới được mở bán, tín dụng bất động sản có xu hướng nới lỏng, và mặt bằng lãi suất thấp đang hỗ trợ thanh khoản.

“Lợi nhuận của nhóm bất động sản quý III/2025 có thể tăng nhẹ so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ đóng góp từ các doanh nghiệp quy mô lớn và sự khởi sắc tại một số phân khúc nhà ở thương mại” - bà Trang phân tích.

Tổng hợp các yếu tố, chuyên gia ACBS đánh giá rằng, khi ba trụ cột ngân hàng, chứng khoán và bất động sản cộng hưởng cùng nhóm hưởng lợi từ đầu tư công và vật liệu xây dựng, lợi nhuận toàn thị trường quý III/2025 có thể tăng 25–30% so với cùng kỳ. Giá nguyên liệu đầu vào ổn định và tiến độ giải ngân đầu tư công được đẩy mạnh đang giúp cải thiện đáng kể biên lợi nhuận doanh nghiệp sản xuất.

Nhìn tổng thể, dòng tiền nội tiếp tục là nhân tố then chốt dẫn dắt thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2025. Không chỉ phản ánh sức khỏe nền kinh tế, nguồn vốn này còn thể hiện sự trưởng thành của nhà đầu tư trong nước, khi họ ngày càng quan tâm tới giá trị thực và tính bền vững trong hoạt động kinh doanh.

Dù thị trường vẫn đang trong nhịp điều chỉnh ngắn hạn, giới phân tích cho rằng nền tảng vĩ mô ổn định cùng triển vọng lợi nhuận tích cực đang tạo tiền đề cho giai đoạn tích lũy vững vàng hơn, hướng đến chu kỳ tăng trưởng mới trong năm 2026.