Dòng tiền nội dẫn dắt, thị trường chứng khoán vững nền tảng dài hạn

(TBTCO) - Dòng tiền nội đang "trưởng thành", bền vững và có khả năng dẫn dắt thị trường chứng khoán qua nhiều giai đoạn biến động. Cùng với môi trường vĩ mô thuận lợi, chính sách hỗ trợ và định giá hấp dẫn, thị trường đang có nền tảng tốt để phát triển dài hạn.

Dòng tiền nội làm chủ cuộc chơi

Quan sát diễn biến thị trường chứng khoán Việt Nam trong hơn 2 tháng qua, có thể thấy rõ sự “đảo vai” giữa các nhóm nhà đầu tư.

Nếu như trong tháng 7/2025, khối ngoại bất ngờ quay lại mua ròng mạnh với giá trị vượt 7.778 tỷ đồng, thì đến tháng 8, xu hướng này đảo chiều đầy kịch tính. Trong khi đó, nhà đầu tư cá nhân trong nước lại bán ròng mạnh trong tháng 7, với tổng giá trị lên tới 7.324,1 tỷ đồng, trong đó giao dịch khớp lệnh chiếm đến 11.260,5 tỷ đồng. Tổ chức trong nước cũng bán ròng nhẹ với tổng giá trị 984,5 tỷ đồng, trong đó khớp lệnh đạt 3.671,8 tỷ đồng. Động thái này phản ánh tâm lý “chốt lời” sau nhịp hồi phục.

Dòng vốn nội không chỉ giữ nhịp thị trường, mà còn giúp thanh khoản tăng cao. Ảnh: DŨNG MINH

Bước sang tháng 8/2025, thị trường chứng kiến làn sóng rút vốn kỷ lục từ khối ngoại, với tổng giá trị bán ròng vượt 42.000 tỷ đồng, mức cao nhất trong lịch sử. Trái ngược với làn sóng bán ròng của khối ngoại, nhà đầu tư cá nhân trong nước trở thành lực đỡ chính, khi mua ròng tới 20.672 tỷ đồng, trong đó có 13.238 tỷ đồng đến từ giao dịch khớp lệnh.

Sự gia tăng mạnh về số lượng tài khoản mới cũng thể hiện sự quan tâm gia tăng của nhà đầu tư với kênh đầu tư chứng khoán. Theo Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC), trong tháng 8 có thêm 257.195 tài khoản cá nhân được mở mới, mức cao nhất trong vòng 1 năm, nâng tổng số lên gần 10,7 triệu tài khoản, tương đương hơn 10% dân số.

Trong bối cảnh đó, thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại tháng 8 với diễn biến tích cực vượt kỳ vọng. VN-Index tăng +12% lên 1.682,2 điểm, mức tăng mạnh nhất theo tháng kể từ tháng 6/2020. Tính từ đầu năm, VN-Index đã tăng +32,8%, vượt xa mức tăng cả năm 2024 (+12,11%) và 2023 (+12,2%). Thanh khoản thị trường tăng vọt với giá trị giao dịch bình quân phiên đạt 55.100 tỷ đồng trên toàn thị trường, tăng 39,6% so với tháng trước. Trong khi đó, tỷ trọng giao dịch khối ngoại trong tháng 8 chỉ ở mức 9,7%, giảm so với mức 10,3% ở tháng 7, phản ánh giao dịch sôi động của dòng tiền trong nước.

Tổ chức trong nước đóng vai trò dẫn dắt

Theo ông Nguyễn Thế Minh - Giám đốc Phân tích Khối Khách hàng cá nhân, Công ty cổ phần Chứng khoán Yuanta Việt Nam, mặc dù nhà đầu tư cá nhân có giá trị giao dịch lớn, nhưng không giữ vai trò dẫn dắt trong giai đoạn hiện tại. "Sức ảnh hưởng của họ thể hiện ở xu hướng mua mạnh khi thị trường tăng và bán mạnh khi thị trường giảm. Ngược lại, tổ chức trong nước hiện là lực lượng dẫn dắt chính của thị trường", ông Minh nhận định.

Lợi suất chứng khoán ở mức 7,7%, vượt trội so với các kênh đầu tư khác Trong báo cáo mới đây, SSI Research chỉ ra, thị trường chứng khoán Việt Nam đang mang lại lợi suất thu nhập ở mức 7,7%, vượt trội so với các kênh đầu tư chính như gửi ngân hàng, bất động sản và vàng. Do đó, một nhịp điều chỉnh mạnh trong thời gian tới nếu xảy ra có thể mở ra cơ hội tích lũy cổ phiếu cho tầm nhìn đầu tư dài hạn. Triển vọng này được củng cố bởi kỳ vọng tăng trưởng GDP hai chữ số trong 5 - 10 năm tới, được thúc đẩy bởi cải cách thể chế toàn diện và định hướng đẩy mạnh phát triển khu vực kinh tế tư nhân, triển vọng tăng trưởng lợi nhuận vững chắc trên 14%/năm trong giai đoạn 2025 - 2026 cùng với triển vọng nâng hạng thị trường giúp thu hút thêm dòng vốn quốc tế, chính sách tiền tệ hỗ trợ, duy trì môi trường lãi suất thuận lợi cho thị trường chứng khoán.

Theo ông Minh, cấu trúc dòng tiền trên thị trường đã thay đổi rõ rệt. Nếu như giai đoạn 2019 - 2023, nhà đầu tư cá nhân đóng vai trò chi phối, thì trong 2 năm 2024 - 2025, chính các tổ chức trong nước mới là nhóm tác động mạnh nhất đến VN-Index. "Sự tham gia sâu của tổ chức giúp thị trường ổn định và chuyên nghiệp hơn, dù quá trình phân hóa cũng trở nên khốc liệt hơn, khi dòng tiền tập trung vào những mã có nền tảng tốt và triển vọng rõ ràng", ông Minh phân tích. Ông cũng lưu ý rằng, giai đoạn tháng 9, 10 hàng năm là thời điểm nhà đầu tư quốc tế thận trọng, do tính mùa vụ và hiệu ứng tâm lý. Đây cũng là thời điểm các chiến lược phòng thủ nên được ưu tiên.

Tỷ trọng giao dịch của tổ chức trong nước đã tăng đáng kể, từ mức 6 - 10% trong giai đoạn 2023 - 2024 lên tới 40 - 50% trong các tháng gần đây. Sự tham gia chủ động của các tổ chức nội không chỉ giữ nhịp thị trường, mà còn giúp thanh khoản tăng cao, với bình quân mỗi phiên tháng 8 đạt 46.600 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ. Đây được coi là tín hiệu cho thấy nội lực thị trường đang được củng cố vững vàng.

Dòng tiền nội quay trở lại mạnh mẽ không chỉ tạo hiệu ứng ngắn hạn, mà còn mở ra nhiều cơ hội đầu tư trung và dài hạn. Ông Trần Hoàng Sơn - Giám đốc Chiến lược thị trường, Chứng khoán VPBank (VPBankS) nhận định, so với các kênh đầu tư khác như vàng hay tài sản mã hóa, chứng khoán Việt Nam đang có nhiều dư địa tăng trưởng trong năm 2025. Dư nợ tín dụng cả năm có thể vượt 20%, cho thấy khả năng hấp thụ vốn và lan tỏa vào nền kinh tế.

Dù áp lực bán ròng từ khối ngoại vẫn hiện hữu, nhưng nhiều chuyên gia cho rằng, đây cũng là cơ hội tái cấu trúc danh mục. Thị trường không nên được đánh giá qua một tháng bán ròng hay mua ròng, mà qua khả năng chống chịu và phát triển bền vững. Khi doanh nghiệp nâng chuẩn, dòng tiền nội trưởng thành và khối ngoại quay lại với tầm nhìn dài hạn, thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ có nền tảng vững chắc hơn trong chặng đường phía trước.