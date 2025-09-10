Thị trường chứng khoán Việt Nam đang mang lại tỷ suất lợi nhuận vượt trội

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán Việt Nam đang mang lại tỷ suất lợi nhuận ở mức 7,7%, vượt trội so với các kênh đầu tư chính như gửi ngân hàng (lãi suất phổ biến 5-6%), bất động sản (tỷ suất cho thuê 3 - 4%) và vàng (sau các đợt tăng giá gần đây). Do đó, một nhịp điều chỉnh mạnh trong thời gian tới nếu xảy ra sẽ mở ra cơ hội tích lũy cổ phiếu cho tầm nhìn đầu tư dài hạn.

Thị trường vốn là then chốt

Trong báo cáo chiến lược thị trường chứng khoán tháng 9, SSI cho biết, nền kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng tốc trong tháng 8, nối tiếp đà phục hồi từ tháng 7. Tăng trưởng diễn ra toàn diện, trải rộng ở công nghiệp, thương mại, đầu tư và tiêu dùng hộ gia đình, trong khi lạm phát vẫn được kiểm soát tốt và thu ngân sách tiếp tục vượt mục tiêu.

Sản xuất công nghiệp tăng 8,9% so với cùng kỳ, với tốc độ tăng trưởng tháng sau mạnh hơn tháng trước. Chế biến chế tạo vẫn là động lực chính, dẫn đầu bởi ô tô, nhựa, dệt may và điện tử. Quan trọng hơn, dữ liệu cho thấy nền tảng công nghiệp đang mở rộng, với khả năng cạnh tranh ngày càng lớn của Việt Nam ở nhiều ngành xuất khẩu. Liên quan đến lo ngại về thuế đối ứng, xuất khẩu nửa cuối tháng 8 tiếp tục tăng 16,3% so với nửa đầu tháng, bất chấp việc thuế đã có hiệu lực từ ngày 7/8. Tăng trưởng xuất khẩu so với cùng kỳ đạt 14,5%, tương đương mức của tháng 8/2024. Điều này cho thấy xuất khẩu vẫn duy trì được đà tăng sau khi áp thuế.

Bên cạnh đó, cầu nội địa tiếp tục cải thiện trong tháng 8. Doanh thu bán lẻ tăng hơn 10%, được thúc đẩy bởi sự phục hồi mạnh ở dịch vụ lưu trú và du lịch. Lượng khách quốc tế vượt 1,6 triệu lượt, đưa tổng cộng từ đầu năm lên gần 14 triệu lượt, cao hơn đáng kể so với trước đại dịch. Chính sách miễn thị thực tiếp tục giúp ngành du lịch đạt kết quả khả quan. Dù cầu tiêu dùng mạnh, lạm phát vẫn được kiềm chế ở mức hơn 3%, thấp hơn đáng kể so với mục tiêu 4 - 4,5% của Chính phủ. Các nhà hoạch định chính sách tiếp tục nghiên cứu các gói kích thích tiêu dùng có mục tiêu thông qua các biện pháp tài khóa, tiền tệ và bổ trợ, nhằm duy trì đà tăng trưởng ở mức cao hơn giai đoạn trước Covid-19.

Thị trường chứng khoán Việt Nam diễn biến tích cực vượt kỳ vọng. Ảnh: T.L

Tăng trưởng tín dụng ước đạt 20,19% so với cùng kỳ, vượt tăng trưởng GDP danh nghĩa nửa đầu 2025 (12,4%). Đối với tín dụng bất động sản, hiện chưa có kế hoạch siết chặt khi Thủ tướng khẳng định vai trò của lĩnh vực này như động lực tăng trưởng kinh tế, đồng thời nhấn mạnh cần có các giải pháp tổng thể để phát triển thị trường bền vững.

Hoạt động đầu tư tiếp tục tăng tốc trong tháng 8. Giải ngân đầu tư công tăng 33% so với cùng kỳ, phản ánh tiến độ triển khai hạ tầng. Giải ngân FDI đạt kỷ lục 15,4 tỷ USD (8T25, +8,8% so với cùng kỳ), trong khi FDI đăng ký cũng tăng mạnh – dẫn dắt bởi công nghiệp chế biến chế tạo và bất động sản – cho thấy niềm tin của nhà đầu tư và tiến độ thực hiện dự án thực chất.

Các chuyên giá SSI duy trì quan điểm rằng phát triển thị trường vốn là then chốt trong giai đoạn tăng trưởng hiện tại. Đây là kênh huy động vốn quan trọng, giúp giảm áp lực cho hệ thống ngân hàng và cung cấp công cụ quản trị rủi ro đa dạng hơn.

Trong khi đó, tín dụng tăng 20,19% thị trường vốn là then chốt - cao hơn nhiều so với trung bình lịch sử - cho thấy thanh khoản dồi dào nhưng cũng làm tăng rủi ro lạm phát và áp lực lãi suất. Biến động tỷ giá tháng 8 còn bị tác động bởi chênh lệch lãi suất và yếu tố trả nợ nước ngoài cao hơn. Về các biện pháp can thiệp, Ngân hàng Nhà nước thể hiện cách tiếp cận tinh tế hơn. Thay vì bán dự trữ mạnh trên thị trường giao ngay, Ngân hàng Nhà nước sử dụng hợp đồng kỳ hạn có thể hủy ngang để cân đối nhu cầu ngoại tệ, đồng thời bảo toàn dự trữ ngoại hối. Điều này phản ánh sự chủ động và linh hoạt của nhà điều hành.

Điều chỉnh là cơ hội tích lũy cổ phiếu

Theo SSI Research, thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại tháng 8 với diễn biến tích cực vượt kỳ vọng. VN-Index tăng 12% lên 1.682,2 điểm - mức tăng mạnh nhất theo tháng kể từ tháng 6/2020. Tính từ đầu năm 2025, VN-Index đã tăng gần 33%, vượt xa mức tăng cả năm 2024 (+12,11%) và năm 2023 (+12,2%).

Thanh khoản thị trường cũng tăng vọt với giá trị giao dịch bình quân phiên đạt hơn 55.000 tỷ đồng trên toàn thị trường, tăng gần 40% so với tháng 7 trước đó. Tỷ trọng giao dịch khối ngoại trong tháng 8 chỉ ở mức 9,7%, giảm so với mức 10,3% ở tháng 7; phản ánh giao dịch sôi động của dòng tiền trong nước.

SSI Research nhận định, thị trường trong tháng 9 có thể được hỗ trợ bởi kỳ vọng FED cắt giảm lãi suất vào ngày 17/9 và khả năng nâng hạng thị trường vào đầu tháng 10 tới. Tuy nhiên sau giai đoạn tăng trưởng ấn tượng trong 2 tháng vừa qua, một nhịp điều chỉnh mạnh có thể diễn ra trong giai đoạn tháng 9, đầu tháng 10, với biên độ lớn hơn các nhịp điều chỉnh kể từ đáy tháng 4/2025.

Thống kê của SSI cho thấy, trong 4 năm gần đây, thị trường thường đi ngang hoặc giảm mạnh trong tháng 9. Cụ thể, giảm 6% và 11,6% trong năm 2022 và 2023, chỉ tăng dưới 1% trong năm 2021 và 2024. Các yếu tố có thể khiến thị trường điều chỉnh gồm: Áp lực tỷ giá gia tăng (VND mất giá trung bình 3% trong giai đoạn tháng 9 - tháng 10 từ 2022-2024); mùa công bố kết quả kinh doanh quý 3 thường kém sôi động; áp lực chốt lời sau nhịp phục hồi mạnh trong tháng 8 (4 năm gần đây tháng 8 đều tăng, trung bình +2,6%).

Các nhịp điều chỉnh trong xu hướng tăng

Mặt khác, thị trường thường trải qua các nhịp điều chỉnh trên 7% trong xu hướng tăng, đặc biệt sau khi tăng nhanh trên 20% trong vòng 3 tháng. VN-Index đã tăng 50% trong 3 tháng qua và chưa ghi nhận nhịp giảm nào trên 4,5% kể từ đáy tháng 4/2025.

Đơn vị phân tích cho rằng, thị trường chứng khoán Việt Nam đang mang lại tỷ suất lợi nhuận ở mức 7,7%, vượt trội so với các kênh đầu tư chính như gửi ngân hàng (lãi suất phổ biến 5 - 6%), bất động sản (tỷ suất cho thuê 3 - 4%) và vàng (sau các đợt tăng giá gần đây). Do đó, một nhịp điều chỉnh mạnh trong thời gian tới nếu xảy ra sẽ mở ra cơ hội tích lũy cổ phiếu cho tầm nhìn đầu tư dài hạn.

Triển vọng này được củng cố bởi kỳ vọng tăng trưởng GDP hai chữ số trong 5 - 10 năm tới, tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp vững chắc trên 14%/năm trong giai đoạn 2025-2026, nâng hạng thị trường giúp thu hút thêm dòng vốn quốc tế; và chính sách tiền tệ hỗ trợ, duy trì môi trường lãi suất thuận lợi cho thị trường chứng khoán./.