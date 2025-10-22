(TBTCO) - Nhằm hoàn thiện khung khổ pháp lý và tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp, Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước lấy ý kiến về dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 118/2020/TT-BTC. Dự thảo tập trung cập nhật quy định theo Luật Chứng khoán và các nghị định mới, đồng thời cắt giảm thủ tục hành chính, tăng cường tính minh bạch, góp phần phát triển thị trường chứng khoán hiệu quả, bền vững.

Nội dung cơ bản của dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng.

Theo ban soạn thảo, Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2021 - 2030 tại Đại hội XIII của Đảng đã đưa ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp pháp triển (Văn kiện Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam): “Xây dựng và hoàn thiện nền tài chính quốc gia; cơ cấu lại, tăng cường giám sát và điều tiết thị trường tài chính … Tiếp tục rà soát, cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả hoạt động các thị trường tài chính, chứng khoán, cổ phiếu, trái phiếu; quản lý chặt chẽ các tổ chức tham gia thị trường, bảo đảm tính thanh khoản cao và an toàn hệ thống. Nâng cao quy mô và hiệu quả hoạt động của thị trường chứng khoán để thực sự trở thành một kênh huy động vốn chủ yếu của nền kinh tế …”.

Ngày 29/11/2024, Quốc hội đã thông qua Luật số 56/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến điều kiện, hồ sơ chào bán, phát hành chứng khoán và mua lại cổ phiếu. Ngày 11/9/2025, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 245/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP có nội dung sửa đổi liên quan đến điều kiện, hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán, tài liệu báo cáo phát hành và chào mua công khai.

Sửa đổi Thông tư 118/2020/TT-BTC: Hoàn thiện quy định về chào bán, phát hành và mua lại cổ phiếu. Ảnh: T.L

Ngày 26/3/2025, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 66/NQ-CP về Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và 2026, mục tiêu năm 2025 cắt giảm 30% thủ tục hành chính. Cần thiết phải rà soát quy định để sửa đổi, bổ sung nhằm giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp và nhà đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động huy động vốn, niêm yết, đăng ký giao dịch chứng khoán, phù hợp với chủ trương cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của Chính phủ, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tăng tính công khai, minh bạch trong hoạt động thị trường chứng khoán.

Trên cơ sở thực tiễn về kết quả sắp xếp tổ chức bộ máy và kết quả triển khai Đề án 06 “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”, nội dung tại mẫu Bản cáo bạch, thông báo, báo cáo kết quả chào bán, phát hành cần được sửa đổi các thông tin liên quan.

Trên cơ sở chính trị, pháp lý và cơ sở thực tiễn nêu trên, việc ban hành “Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 118/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng” là cần thiết.

Về nội dung, dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung các mẫu biểu có liên quan đến hoạt động chào bán, phát hành, giao dịch cổ phiếu quỹ và chào mua công khai để phù hợp với quy định tại Luật số 56/2024/QH15, Nghị định số 245/2025/NĐ-CP nhằm hoàn thiện, thống nhất trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Bên cạnh đó, sửa đổi nội dung về thay đổi mua lại cổ phiếu để đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong thực hiện và triển khai quy định pháp luật, đảm bảo thông tin công bố được minh bạch và kịp thời trên thị trường chứng khoán.

Bổ sung nội dung về xử lý số cổ phiếu mua lại theo Quy chế phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo nội dung được giao tại Nghị định số 245/2025/NĐ-CP, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình triển khai và thực hiện./.