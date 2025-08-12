Cà Mau: Tổng thu nội địa 6 tháng đầu năm đạt 5.700 tỷ đồng

(TBTCO) - Số liệu tổng hợp cho thấy, tổng thu nội địa 6 tháng đầu năm 2025 trên địa bàn tỉnh Cà Mau đạt khoảng 5.700 tỷ đồng. Trong đó, tỉnh Cà Mau (cũ) có số thu đạt 3.022 tỷ đồng, tỉnh Bạc Liêu (cũ) có số thu 2.691 tỷ đồng.

Tỉnh Cà Mau mới có diện tích tự nhiên 7.942,39km; quy mô dân số 2.060.672 người, đơn vị hành chính gồm 55 xã và 9 phường. Ảnh tư liệu

Theo đó, đối với địa bàn tỉnh Cà Mau (cũ), tổng thu nội địa 6 tháng năm 2025 ước được 3.022 tỷ đồng, đạt 52,4% so với dự toán Trung ương và dự toán địa phương và bằng 102,5% so với cùng kỳ năm 2024.

Số thu nội địa không kể tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết, cổ tức và lợi nhuận chia lại đạt 1.603 tỷ đồng, bằng 50,9% so với dự toán và bằng 96,4% so với cùng kỳ năm 2024.

Nguyên nhân ước thực hiện đạt cao hơn cùng kỳ là do thu từ thu thuế thu nhập cá nhân tăng 40 tỷ đồng, thu từ xổ số kiến thiết tăng 120 tỷ đồng so cùng kỳ.

Nếu tính riêng theo sắc thuế, tỉnh Cà Mau (cũ) có 9/19 khoản thu, sắc thuế đạt cao so tiến độ thực hiện dự toán (trên 50%) gồm: Khu vực doanh nghiệp nhà nước địa phương đạt 50,5%; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 76,8%; khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 59,5%; thuế thu nhập cá nhân đạt 60,1%; phí, lệ phí đạt 53,9%; tiền thuê đất đạt 100,8%; xổ số kiến thiết đạt 60,0%; thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đạt 66,7%; thu tiền thuê và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước đạt 846,2%.

Trong đó, có 10/19 khoản thu, sắc thuế đạt thấp so tiến độ thực hiện dự toán (dưới 50%) là khu vực doanh nghiệp nhà nước Trung ương đạt 49,5%; thuế bảo vệ môi trường đạt 29,6%; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 42,3%; tiền sử dụng đạt 33,6%; thu khác ngân sách đạt 45,4%; lệ phí trước bạ đạt 48,3%; thu tiền sử dụng khu vực biển 33,1%; thu cổ tức, lợi nhuận còn lại 28,6%.

Còn đối với địa bàn tỉnh Bạc Liêu (cũ), tổng thu nội địa 6 tháng năm 2025 ước được 2.691 tỷ đồng, đạt 62,8% so với dự toán, bằng 110,9% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong đó, số thu nội địa không kể tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết, cổ tức và lợi nhuận chia lại đạt 1.092 tỷ đồng, bằng 51,3% so với dự toán và bằng 100,1% so với cùng kỳ năm 2024. Nguyên nhân đạt cao so với cùng kỳ là do khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 30 tỷ đồng và thu từ xổ số kiến thiết tăng 240 tỷ đồng so cùng kỳ.

Theo sắc thuế, có 10/17 khoản thu, sắc thuế đạt cao so tiến độ thực hiện dự toán (trên 50%) gồm: doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 207,6%; khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 58,3%; thuế thu nhập cá nhân đạt 57,5%; lệ phí trước bạ đạt 56,7%; phí, lệ phí đạt 59%; tiền sử dụng đất đạt 70,9%; thu tiền sử dụng khu vực biển đạt 144,0%; xổ số kiến thiết đạt 74,3%; thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đạt 76,9% và thu cổ tức, lợi nhuận còn lại đạt 100%.

Trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (cũ), trong 6 tháng đầu năm 2025 có 7/17 khoản thu, sắc thuế đạt thấp so tiến độ thực hiện dự toán (dưới 50%) là khu vực doanh nghiệp Trung ương đạt 39,9%; khu vực doanh nghiệp nhà nước địa phương đạt 44,8%; tiền thuê đất đạt 36,6%; thuế bảo vệ môi trường đạt 29,8%; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 40,0%, thu khác ngân sách đạt 42,7%./.