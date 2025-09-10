Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Bảo hiểm VietinBank – VBI) mời chào giá cạnh tranh gói dịch vụ phục vụ hoạt động của Tổng Công ty trong tháng 9/2025 với thông tin như sau:
- Tên dự án: Mua sắm “Dịch vụ hạ tầng máy chủ riêng DPC”.
- Mục đích: Nhằm cung cấp hạ tầng máy chủ riêng đảm bảo năng lực vận hành hệ thống công nghệ thông tin cho Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam.
- Bên mời thầu: Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam.
- Địa điểm thực hiện dịch vụ: Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - tầng 10 - 11, số 126 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội.
- Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu: Từ ngày 10/09/2025 đến ngày 17/09/2025.
- Địa điểm phát hành hồ sơ yêu cầu: Tầng 2, số 144 Đội Cấn, Phường Ngọc Hà, Hà Nội.
- Thời hạn tiếp nhận hồ sơ đề xuất: Trước 17h00 ngày 17/09/2025.
- Quy định về hình thức hồ sơ đề xuất (bắt buộc): Hồ sơ đề xuất bản cứng được bỏ trong phong bì dán kín, được niêm phong và đóng dấu đỏ của nhà thầu. Nhà thầu nộp trực tiếp hoặc chuyển phát nhanh về địa chỉ: Ban Công nghệ thông tin - tầng 2, số 144 Đội Cấn, Phường Ngọc Hà, Hà Nội.
- Nhà thầu liên hệ cán bộ chuyên trách để hướng dẫn nhận hồ sơ yêu cầu:
Bà Hoa Hồng Thu - Ban Công nghệ thông tin
Email: thuhh@myvbi.vn
SĐT: 0978548328