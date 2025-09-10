(TBTCO) - Trải qua 80 năm xây dựng và trưởng thành, ngành Thuế đã chứng minh vai trò là lực lượng nòng cốt, tin cậy và kiên định, đồng hành cùng sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự phát triển của đất nước và đời sống của Nhân dân. Những thành tựu to lớn, toàn diện và bền vững mà ngành đã đạt được là niềm tự hào của nhiều thế hệ, đồng thời cũng là nền tảng, động lực để toàn ngành vững bước trong giai đoạn phát triển mới.