(TBTCO) - Chia sẻ với phóng viên Báo Tài chính - Đầu tư, Chủ tịch Phòng Thương mại Italia tại Việt Nam Michele D'Ercole cho biết, các doanh nghiệp Italia rất quan tâm tới thị trường Việt Nam. Thời gian tới, sẽ thúc đẩy ngày càng nhiều doanh nghiệp Italia hiện diện và phát triển tại Việt Nam trong mảng công nghệ cao và những công nghệ mà Việt Nam đang cần tăng trưởng.

PV: Việt Nam có vị trí thế nào đối với các doanh nghiệp Italia trong khu vực Đông Nam Á, thưa ông?

Ông Michele D'Ercole: Italia hiện là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam trong Liên minh châu Âu (EU). Về hợp tác đầu tư, các nhà đầu tư Italia hiện có 162 dự án tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký hơn 624 triệu USD, đứng thứ 32 trong số 151 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam.

Ông Michele D'Ercole - Chủ tịch Phòng Thương mại Italia tại Việt Nam Giao thương Việt Nam - Italia đã đạt hơn 4,3 tỷ USD trong 7 tháng năm 2025 Kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam - Italia đã đạt được những kết quả đáng kể và tăng gần 50% trong 5 năm qua, đạt hơn 6,9 tỷ USD vào năm 2024. Bộ Tài chính cho biết, trong 7 tháng năm 2025, kim ngạch thương mại hai chiều đã đạt hơn 4,3 tỷ USD, tăng 5,1% so với cùng kỳ năm 2024.

Việt Nam là thị trường hấp dẫn với các doanh nghiệp Italia, là “cửa ngõ” vào khu vực kinh tế năng động Đông Nam Á và châu Á. Các doanh nghiệp Italia coi Việt Nam là một trung tâm sản xuất, để sản xuất một phần sản phẩm của mình tại đây và xuất khẩu sang Đông Nam Á hoặc châu Á nói chung. Đồng thời, Việt Nam cũng được xem như một trung tâm phân phối cho các sản phẩm đến từ Italia - hàng “Made in Italy” để tiêu thụ ngay tại thị trường Việt Nam.

PV: Italia hiện là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam tại EU, nhưng đầu tư của Italia hiện mới chỉ đứng thứ 32/151 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư vào Việt Nam, cho thấy vẫn còn tiềm năng rất lớn chưa được khai phá giữa hai nước. Ông nhìn nhận như thế nào về triển vọng thu hút FDI của Italia vào Việt Nam trong thời gian tới?

Ông Michele D'Ercole: Đúng là số lượng đầu tư của Italia tại Việt Nam hiện chưa cao. Italia là đối tác thương mại đứng thứ 3 của Việt Nam trong số các nước châu Âu, nhưng tiềm năng của Italia lớn hơn nhiều so với những gì đang diễn ra. Hiện nay, nhờ các doanh nghiệp nhà nước của Italia là SACE và SIMEST đã và đang mở văn phòng tại Việt Nam trong năm ngoái và năm nay, sẽ có thêm động lực để hỗ trợ doanh nghiệp Italia về tài chính, bởi năng lực tài chính khi "đầu tư xa quê" nhà chắc chắn là một khó khăn.

Các tổ chức nhà nước chuyên hỗ trợ đầu tư này có thể giúp đỡ. Đồng thời, để thu hút tốt hơn FDI chất lượng cao từ Italia, Việt Nam cần đẩy mạnh hơn nữa đơn giản hóa thủ tục hành chính để tạo khuôn khổ minh bạch, qua đó tạo thuận lợi hơn cho dòng vốn nước ngoài trong trường hợp này là vốn Italia chảy vào Việt Nam.

ICHAM và VCCI ký thỏa thuận hợp tác dưới sự chứng kiến của Thứ trưởng Bộ Tài chính Hồ Sỹ Hùng và Thứ trưởng Bộ Doanh nghiệp và Sản phẩm sản xuất Italia Valentino Valentini tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Italia 2025. Ảnh: Luyện Vũ.

Về phần mình, tôi cho rằng, trong thời gian tới, các doanh nghiệp Italia sẽ quan tâm nhiều hơn tới khu vực Đông Nam Á, xét cả chính sách thuế quan đang diễn ra giữa châu Âu và Hoa Kỳ. Vì vậy, Đông Nam Á, đặc biệt với Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) và Việt Nam, có thể tạo điều kiện cho sự hiện diện của doanh nghiệp Italia.

PV: Có những lĩnh vực nào hiện đang thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư Italia vào thị trường Việt Nam, thưa ông?

Ông Michele D'Ercole: Như đã chia sẻ ở trên, các doanh nghiệp Italia rất quan tâm tới thị trường Việt Nam. Tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Italia 2025 tổ chức tuần trước tại Hà Nội, gần 100 các doanh nghiệp lớn của Italia đã sang tham dự diễn đàn, thể hiện sự quan tâm của các nhà đầu tư Italia đến thị trường Việt Nam.

Tiềm năng hợp tác đầu tư giữa Việt Nam và Italia rất rộng mở Theo ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính), tiềm năng hợp tác về đầu tư giữa Việt Nam và Italia rất rộng mở, bởi Việt Nam đang muốn thu hút FDI một cách có chọn lọc. Theo đó, những đầu tư có chất lượng từ các quốc gia EU, trong đó có Italia đóng vai trò rất quan trọng, không chỉ giúp cải thiện cơ cấu về đầu tư nước ngoài, mà còn giúp nâng cao hàm lượng khoa học công nghệ của Việt Nam. Các doanh nghiệp Italia rất có thế mạnh trong các lĩnh vực liên quan đến công nghệ cao, công nghệ xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, kinh tế tri thức và những lĩnh vực này cũng là những lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư của Việt Nam. “Tôi nghĩ rằng, trong thời gian tới, với chính sách khuyến khích, thu hút đầu tư của Chính phủ Việt Nam cũng như việc sắp tới sẽ tiến tới nâng cấp mối quan hệ giữa Việt Nam và Italia, sẽ là một nền tảng rất quan trọng giúp cho nhà đầu tư của hai nước có thể tìm kiếm và mở rộng thị trường lẫn nhau…” - ông Nguyễn Anh Tuấn nhận định.

Bên cạnh việc tiếp tục thúc đẩy các mặt hàng truyền thống (thực phẩm, thời trang, nội thất), Italia muốn đẩy mạnh những sản phẩm, lĩnh vực chiến lược, gồm: máy móc và công nghệ nông nghiệp; chuyển đổi năng lượng và kinh tế tuần hoàn (tập trung vào năng lượng tái tạo, hiệu quả năng lượng, dầu khí, nông nghiệp thông minh); cơ sở hạ tầng và giao thông vận tải; công nghệ cao và đổi mới (tập trung vào dược phẩm, thiết bị y tế, chất bán dẫn, AI).

Ngoài các mảng truyền thống nêu trên, doanh nghiệp Italia đặc biệt quan tâm đến máy móc công nghệ cao, và đưa loại hình đầu tư này vào năng lượng xanh và năng lượng tái tạo. Đây là những lĩnh vực Italia có thể đóng vai trò quan trọng nhờ kinh nghiệm sẵn có trong chuyển dịch năng lượng ở trong nước, qua đó chia sẻ chuyên môn và thông lệ tốt với các cơ quan và doanh nghiệp Việt Nam.

PV: Việt Nam và Italia đã có những sáng kiến hợp tác thương mại, đầu tư nào nổi bật trong những năm gần đây, thưa ông? ICHAM đang có những chương trình, sự kiện nào để thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa các doanh nghiệp hai quốc gia?

Ông Michele D'Ercole: Về các hoạt động triển khai các thỏa thuận thương mại, ngoài việc tiếp tục tận dụng EVFTA đang mang lại kết quả rất tích cực nhờ giảm thuế, có nhiều thỏa thuận và biên bản ghi nhớ (MOU) được ký tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Italia 2025. Chúng ta đã chứng kiến 11 MOU ở nhiều lĩnh vực, đặc biệt cả trong tài chính - có thể giúp doanh nghiệp Việt Nam mua sắm sản phẩm của Italia. Riêng chúng tôi đã ký MOU với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) về phát triển startup. Các startup của Italia và Việt Nam có thể trở thành “bệ phóng” để phát triển kinh tế hai nước, nhất là ở các lĩnh vực công nghệ giá trị gia tăng cao, nơi Italia có thể phát huy vai trò.

Về hoạt động của ICHAM, chúng tôi đang triển khai nhiều chương trình kết nối B2B giữa doanh nghiệp Italia và Việt Nam, vừa đưa doanh nghiệp Italia sang Việt Nam, vừa đưa doanh nghiệp Việt Nam sang Italia. Chúng ta sẽ có sự kiện lớn EXPO Đà Nẵng diễn ra từ 6 - 8/11 tới.

Nói chung, chúng tôi muốn tổ chức ngày càng nhiều hội thảo và workshop, trước hết là theo sau MOU với VCCI về hệ sinh thái startup, và rộng hơn là đổi mới công nghệ toàn diện (360°), vì còn nhiều ngành cần đổi mới: kinh tế số và các đổi mới công nghệ - nơi Italia có vai trò quan trọng. Chúng tôi muốn thúc đẩy và giới thiệu công nghệ của Italia tới thị trường Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là các lĩnh vực thuộc phát triển bền vững và kinh tế xanh.

Thông điệp này cũng đã được nhấn mạnh tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Italia 2025 khi Thứ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam và Thứ trưởng Bộ Doanh nghiệp và Sản phẩm sản xuất của chúng tôi đều nêu bật vai trò của Italia trong công nghệ cao. Vì vậy, bên cạnh việc tiếp tục thúc đẩy các hoạt động kinh doanh đã ổn định, chúng tôi muốn thúc đẩy ngày càng nhiều doanh nghiệp Italia hiện diện và phát triển tại Việt Nam trong mảng công nghệ cao và những công nghệ mà Việt Nam đang cần tăng trưởng.

PV: Xin cảm ơn ông!