Ngày 10/9: Giá gạo xuất khẩu giảm mạnh, lúa chững giá

Giá lúa gạo hôm nay (10/9) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động. Thị trường lượng ít, giá các mặt hàng lúa gạo trong nước bình ổn. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam giảm mạnh.

Giá gạo xuất khẩu hôm nay giảm mạnh. Ảnh tư liệu

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá lúa IR 50404 (tươi) hôm nay dao động ở mức 5.700 - 5.900 đồng/kg; lúa OM 5451 (tươi) dao động mốc 5.900 - 6.000 đồng/kg; lúa OM 18 (tươi) dao động ở mốc 6.000 - 6.200 đồng/kg; lúa Đài Thơm 8 (tươi) dao động ở mốc 6.100 - 6.200 đồng/kg; lúa Nàng Hoa 9 dao động ở mức 6.000 - 6.200 đồng/kg; lúa (tươi) OM 308 dao động ở mức 5.700 - 5.900 đồng/kg.

Tại nhiều địa phương hôm nay, lượng còn ít, giao dịch mua bán lai rai, giá tương đối ổn định. Tại An Giang, lượng lúa Japonica còn ít, giá chào bán nhích nhẹ so với hôm qua, các loại khác giá ít biến động, giao dịch mua bán cầm chừng. Tại Vĩnh Long, lúa tươi các loại giá ít biến động, thương lái mua khá hơn.

Tại Đồng Tháp, giao dịch mua bán lúa Thu Đông ít, giá lúa ít biến động. Tại Cần Thơ, nông dân chào giá cao, nhưng giao dịch ít. Tại Cà Mau, nhu cầu mua mới lúa Thu Đông ít, giá tương đối ổn định. Tại Tây Ninh (Long An cũ), giao dịch mua bán mới cầm chừng, giá ít biến động.

Tương tự với mặt hàng gạo, hiện giá gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 dao động ở mức 7.400 - 7.500 đồng/kg; gạo nguyên liệu OM 18 dao động ở mức 8.400 - 8.600 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 dao động ở mức 7.700 - 7.850 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 dao động ở mức 7.750 - 7.900 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 5451 dao động ở mức 7.700 - 7.900 đồng/kg; gạo thành phẩm OM 380 dao động ở 8.800 - 9.000 đồng/kg; gạo thành phẩm IR 504 dao động ở 9.500 - 9.700 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ, giá gạo các loại giá đứng giá. Hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thường dao động ở mốc 13.000 - 14.000 đồng/kg; gạo thơm thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Nàng hoa ở mốc 21.000 đồng/kg; gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine dao động ở mức 16.000 - 18.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mốc 16.000 đồng/kg; gạo Sóc thường dao động ở mốc 16.000 - 17.000 đồng/kg; gạo Sóc Thái giá 20.000 đồng/kg; gạo Nhật giá 22.000 đồng/kg.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam giảm mạnh so cuối tuần. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, hiện gạo thơm 5% tấm giá dao động ở mức 450 - 455 USD/tấn (giảm 5 USD/tấn); gạo Jasmine giá dao động 533 - 537 USD/tấn (giảm 12 USD/tấn); gạo 25% tấm ở mức 367; gạo 100% tấm dao động ở mức 319 - 323 USD/tấn./.