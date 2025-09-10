Giá cà phê hôm nay (10/9) quay đầu tăng mạnh từ 2.300 đến 2.500 đồng/kg. Hiện giá cà phê ở các vùng trọng điểm giao dịch ở mức 114.500 - 115.600 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu cũng tăng mạnh trở lại 1.000 đồng/kg so với hôm qua do yếu tố cung - cầu mất cân đối.

Giá cà phê trong nước hôm nay quay đầu tăng từ 2.300 đến 2.500 đồng/kg. Ảnh tư liệu

Giá cà phê quay đầu tăng cao

Giá cà phê trong nước hôm nay 10/9/2025 tại khu vực Tây Nguyên quay đầu tăng cao từ 2.300 đến 2.500 đồng/kg, dao động trong khoảng 114.500 - 115.600 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 115.600 đồng/kg, tăng 2300 đồng/kg so với hôm qua; tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 115.500 đồng/kg, tăng 2.300 đồng/kg; tại tỉnh Gia Lai tăng 2.500 đồng/kg, giao dịch ở mốc 115.300 đồng/kg; tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê tăng 2.500 đồng/kg ở mức giá 114.500 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2025 đạt 4.646 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 giảm 0,02% (1 USD/tấn) xuống mức 4.429 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 9/2025 tăng 0,87% (3,45 US cent/pound) so với hôm qua, lên mức 401,25 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/2025 tăng 0,61% (2,35 US cent/pound), đạt 387,2 US cent/pound.

Giá tiêu tăng mạnh trở lại

Giá tiêu hôm nay tại các vùng trồng trọng điểm tăng mạnh trở lại so với hôm qua. Qua đó, mặt bằng giá tiêu trong nước ở mức từ 150.000 đồng/kg đến 153.000 đồng/kg.

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu hôm nay tại Đắk Lắk tăng mạnh 1.000 đồng/kg hiện ở mức 153.000 đồng/kg; tại Gia Lai hiện ở mức 150.000 đồng/kg; tại Lâm Đồng (Đắk Nông cũ) tăng 1.000 đồng/kg hiện ở mức 153.000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay ở TP. HCM (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) hiện ở mức 152.000 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg; Đồng Nai tăng 1.000 đồng/kg ở mức 152.000 đồng/kg.

Giá tiêu trong nước tăng cao do nguồn cung từ thu hoạch và nhập khẩu sụt giảm mạnh, trong khi nhu cầu xuất khẩu từ các doanh nghiệp vẫn rất lớn.

Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế đã cập nhật giá tiêu các loại như sau:

Giá tiêu đen Lampung của Indonesia không thay đổi so với ngày hôm qua ở mức 7.087 USD/tấn; giá tiêu trắng Muntok đạt 10.042 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Brazil ổn định ở mức 6.600 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia hiện ở mức 9.700 USD/tấn; giá tiêu trắng đạt 12.900 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam ổn định. Trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6.240 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6.370 USD/tấn; giá tiêu trắng đạt 9.150 USD/tấn./.