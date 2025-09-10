Trước ngày 30/9 trình Chính phủ các nghị định hướng dẫn Luật Công nghiệp công nghệ số

(TBTCO) - Kế hoạch triển khai thi hành Luật Công nghiệp công nghệ số vừa được Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng ký ban hành tại Quyết định số 1946/QĐ-TTg ngày 9/9/2025, trong đó xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật Công nghiệp công nghệ số bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả.

Kế hoạch triển khai thi hành Luật Công nghiệp công nghệ số xác định trách nhiệm của cơ quan chủ trì và các cơ quan phối hợp trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thi hành Luật Công nghiệp công nghệ số trên phạm vi cả nước; nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các bộ, ngành và địa phương trong việc triển khai thi hành Luật Công nghiệp công nghệ số; xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết Luật Công nghiệp công nghệ số.

Việt Nam đang tích cực mở cửa chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư trong lĩnh vực bán dẫn. Ảnh minh họa

Theo đó, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính được giao chủ trì xây dựng các nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Công nghiệp công nghệ số. Cụ thể, Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì xây dựng Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Công nghiệp công nghệ số và Nghị định quy định về khu công nghệ số tập trung; Bộ Tài chính chủ trì xây dựng Nghị định quy định thẩm quyền, nội dung quản lý đối với tài sản số trong lĩnh vực chuyên ngành phù hợp với điều kiện thực tiễn. Các dự thảo nghị định này trình Chính phủ trước ngày 30/9/2025.

Ngoài ra, Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Tài chính cũng được giao chủ trì xây dựng các nghị định của Chính phủ hướng dẫn các luật khác, trong đó bao gồm các quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Luật Công nghiệp công nghệ số, trình Chính phủ trước ngày 30/9/2025. Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng 5 thông tư hướng dẫn chi tiết, trình trước ngày 15/11/2025.

Về phát triển nhân lực công nghiệp công nghệ số, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện quy định tại khoản 1, Điều 18, Luật Công nghiệp công nghệ số về chính sách hỗ trợ phát triển nhân lực công nghiệp công nghệ số trong cơ sở giáo dục. Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện quy định tại khoản 2, Điều 18, Luật Công nghiệp công nghệ số về chính sách hỗ trợ phát triển nhân lực công nghiệp công nghệ số trong doanh nghiệp và cơ quan nhà nước.

Về Hệ thống thông tin quốc gia về công nghiệp công nghệ số, Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện đầu tư, mua sắm, thuê để xây dựng, duy trì, quản lý, vận hành, bảo trì, nâng cấp Hệ thống thông tin quốc gia về Công nghiệp công nghệ số; kết nối, chia sẻ dữ liệu với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu của bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương. Thời gian thực hiện trong năm 2026 và các năm tiếp theo.

Về công nghiệp bán dẫn, Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn (khoản 3, Điều 37, Luật Công nghiệp công nghệ số), đồng thời nghiên cứu, đề xuất cập nhật Quyết định số 1018/QĐ-TTg ngày 21/9/2024 của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn Việt Nam đến 2030 và tầm nhìn 2050 phù hợp yêu cầu quản lý theo từng thời kỳ./.