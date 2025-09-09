Ngày 9/9: Giá bạc trở lại xu hướng tăng

Sau phiên điều chỉnh giảm, sáng nay, giá bạc thế giới tăng trở lại. Trong nước, giá ổn định tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội), tăng nhẹ tại các cửa hàng khác cả Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Sáng 9/9, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 41,334 USD/oune

Cụ thể, tại thời điểm 05:30 sáng 9/9, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội), niêm yết giá bạc Phú Quý ở mức 1.578.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.627.000 đồng/lượng (bán ra), giảm1.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với phiê giao dịch sáng 8/9.

Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm khác, giá bạc hiện được niêm yết ở mức

1.311.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.345.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 4.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với phiên giao dịch sáng 8/9.

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cùng xu hướng, hiện ở mức 1.313.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.351.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 6.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với phiên giao dịch sáng 8/9.

Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 9/9/2025

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 1.311.000 1.345.000 1.313.000 1.351.000 1 kg 34.972.000 35.870.000 35.024.000 36.021.000 Bạc 99.99 1 lượng 1.319.000 1.353.000 1.321.000 1.359.000 1 kg 35.178.000 36.082.000 35.220.000 36.233.000

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 9/9/2025:

Loại bạc Đơn vị VND Mua vào Bán ra Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999 1 lượng 1.578.000 1.627.000 Bạc thỏi Phú Quý 999 1 kg 42.079.895 43.386.558

Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 06:10:25 sáng 9/9, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 41,334 USD/oune, tăng 0,459 USD/oune so với phiên giao dịch sáng 8/9.

Giá bạc thế giới hiện đang ở mức 1.091.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.097.000 đồng/oune ở chiều bán ra, tăng 13.000 đồng/oune cả chiều mua và bán so với phiên giao dịch sáng 8/9.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 06:10:25 sáng 9/9/2025

"Bạc đang tiến gần vùng kháng cự quan trọng 44,22 USD/ounce, cho thấy người mua vẫn chiếm ưu thế dù nhu cầu công nghiệp còn nhiều lo ngại", ông James Hyerczyk - nhà phân tích nói.

Tuy nhiên, vị chuyên gia cho rằng, bạc vẫn bị kìm hãm bởi nỗi lo nhu cầu suy yếu trong điện tử, năng lượng mặt trời và ô tô, khi kinh tế Mỹ tăng trưởng chậm và bất ổn thuế quan kéo dài.

"Những nỗi lo nhu cầu suy yếu này khiến bạc kém nổi bật hơn vàng dù lãi suất đang thuận lợi", ông cho biết.

James Hyerczyk nói thêm, bạc vẫn giữ vững trên ngưỡng hỗ trợ 39,96 USD/ounce, với các mốc hỗ trợ sâu hơn tại 36,31 và 35,28 USD/ounce. Mục tiêu tiếp theo là 44,22 USD/ounce, vùng kháng cự mạnh./.