Giá các dòng máy iPhone 14 tháng 9/2025 giảm không phanh

iPhone 14 không còn là dòng sản phẩm "hot" nhất của Apple, nhưng sức hút của model này vẫn chưa hề giảm nhiệt. Với thiết kế hiện đại, hiệu năng mạnh mẽ và trải nghiệm mượt mà, iPhone 14 vẫn là lựa chọn đáng cân nhắc trong tầm giá trung cao. Hiện giá các dòng máy iPhone 14 tháng 9/2025 đang giảm giá tích cực, được nhiều khách hàng săn đón.

Giá 14 Pro Max mới nhất tháng 9/2025 đang rẻ hiếm thấy. Ảnh tư liệu

Giá iPhone 14 Pro Max rẻ hiếm thấy

Đầu tháng 9, iPhone 14 Pro Max chủ yếu có hàng cũ với giá từ 17.000.000 đồng cho bản 128GB. Tuy nhiên vẫn có một số nơi có hàng mới với giá từ 20.490.000 đồng. Mức giá này tương đối hấp dẫn nếu nhìn vào con số xấp xỉ 30.000.000 đồng của iPhone 16 Pro Max.

Ở mức giá này, iPhone 14 Pro Max rẻ hơn iPhone 16 Pro Max hơn 12.000.000 đồng. Ngoài ra iPhone 14 Pro Max có bản 128GB nên rẻ hơn đáng kể iPhone 15 Pro Max và iPhone 16 Pro Max đều bắt đầu từ 256GB và dễ tiếp cận hơn hẳn.

iPhone 14 Pro Max là chiếc iPhone viền thép cuối cùng của Apple nhưng trang bị của nó mạnh không kém iPhone 16 Pro Max quá nhiều. Trong bối cảnh giá iPhone 16 Pro Max vẫn đang gần 30.000.000 đồng, iPhone 14 Pro Max rẻ hơn tới gần 10.000.000 đồng và vẫn đang có hàng mới.

Giá iPhone 14 Plus giảm sâu gần 6.000.000 đồng

Đầu tháng 9, chuẩn bị cho sự ra mắt của dòng iPhone 17, giá iPhone 14 Plus giảm sâu gần 6.000.000 đồng. Cụ thể, khách Việt hiện có thể sở hữu iPhone 14 Plus với giá chỉ 12.490.000 đồng cho bản 128GB.

Với giá bán mới, iPhone 14 Plus vẫn rẻ hơn iPhone 16 Pro Max cả chục triệu nhưng chỉ kém hơn ở màn hình Dynamic Island 120Hz và camera tele mà nhiều người dùng không cần thiết.

iPhone 14 giá từ 12.290.000 đồng

Khách Việt hiện có thể sở hữu iPhone 14 với giá từ 12.290.000 đồng cho mẫu 128GB, tăng lên 15.990.000 đồng cho bản 256GB.

Với giá bán này, iPhone 14 hiện đang rẻ hơn iPhone 16 tới 6.000.000 đồng, giúp bạn thoải mái mua thêm phụ kiện mà vẫn thừa tiền./.