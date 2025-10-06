iPhone 17 đã mở bán được gần 1 tháng và thị trường iPhone tại Việt Nam đã trở nên bình ổn hơn. Điều này biến iPhone 13 và iPhone 14 cùng với sự gia nhập của iPhone 15 trở thành những mẫu máy giá rẻ chủ lực thời gian này.

iPhone 13, iPhone 14 và iPhone 15 đang là những mẫu máy giá rẻ chủ lực. Ảnh tư liệu

Giá iPhone 15 ở mức 14.790.000 triệu đồng

Ra mắt vào cuối năm 2023, iPhone 15 series vẫn giữ vững độ “hot” nhờ Dynamic Island được đưa về các phiên bản tiêu chuẩn và thiết kế viền cong mềm mại hơn. Chip A16 Bionic và cổng sạc USB-C là những điểm nâng cấp đáng giá trên dòng này. Tháng 10/2025, giá bán iPhone 15, iPhone 15 Pro Max đang giảm mạnh.

Giá iPhone 15 Pro Max: iPhone 15 Pro Max - 256GB có giá 28.790.000 đồng; iPhone 15 Pro Max - 512GB giá 31.690.000 đồng; iPhone 15 Pro Max - 1TB ở mức 39.390.000 đồng.

Giá iPhone 15 Pro: iPhone 15 Pro - 128GB có giá 23.990.000 đồng; iPhone 15 Pro - 256GB giá 26.990.000 đồng; iPhone 15 Pro - 512GB giá 32.590.000 đồng; iPhone 15 Pro - 1TB ở mức 34.990.000 đồng.

Giá iPhone 15 Plus: iPhone 15 Plus - 128GB có giá 18.590.000 đồng; iPhone 15 Plus - 256GB giá 21.690.000 đồng.

Giá iPhone 15: iPhone 15 - 128GB có giá 14.790.000 đồng; iPhone 15 - 256GB giá 18.290.000 đồng; iPhone 15 - 512GB ở mức 20.790.000 đồng.

iPhone 14 có giá 11.990.000 đồng

Dòng iPhone 14 xuống giá nhanh chủ yếu là do chúng là những lựa chọn cuối cùng sử dụng cổng lightning. Tại Việt Nam, dòng iPhone 14 hiện chỉ còn iPhone 14 mới và các lựa chọn Pro và Plus chủ yếu là máy cũ. Tất nhiên điểm chung là đều đang có giá rẻ kỷ lục.

Giá iPhone 14 mới: iPhone 14 - 128GB có giá 990.000 đồng; iPhone 14 - 256GB: 14.490.000 đồng.

Giá iPhone 14 Plus cũ: iPhone 14 Plus - 128GB: 10.390.000 đồng; iPhone 14 Plus - 256GB: 11.690.000 đồng.

Giá iPhone 14 Pro cũ: iPhone 14 Pro 128GB: 12.590.000 đồng; iPhone 14 Pro 256GB: 13.590.000 đồng.

Giá iPhone 14 Pro Max cũ: iPhone 14 Pro Max 128GB: 15.590.000 đồng; iPhone 14 Pro Max 256GB: 16.390.000 đồng; iPhone 14 Pro Max 512GB: 17.290.000 đồng.

iPhone 13 có giá 10.990.000 đồng

Dòng iPhone 13 hiện vẫn đang làm mưa làm gió tại Việt Nam với cả hàng mới và hàng cũ. Trong đó, iPhone 13 thường đã trở thành lựa chọn iPhone cũ mới rẻ nhất sau khi iPhone 11 và iPhone 12 gần như đã không còn mới.

Giá iPhone 13 (mới): iPhone 13 128GB: 10.990.000 đồng; iPhone 13 256GB: (hết hàng).

Giá iPhone 13 Pro Max cũ: iPhone 13 Pro Max 128GB: 11.790.000 đồng; iPhone 13 Pro Max 256GB: 12.890.000 đồng; iPhone 13 Pro Max 512GB: 13.890.000 đồng.

Giá iPhone 13 Pro cũ: iPhone 13 Pro 128GB: 9.690.000 đồng; iPhone 13 Pro 256GB: 10.790.000 đồng; iPhone 13 Pro 512GB: 11.590.000 đồng.

Giá iPhone 13 Mini (cũ): iPhone 13 Mini 128GB: 5.750.000 đồng; iPhone 13 Mini 256GB: 6.750.000 đồng./.