Giá các dòng máy iPhone 14, 15, 16 Pro Max rẻ kỷ lục kể từ khi ra mắt

Giá các dòng máy iPhone 14, 15, 16 Pro Max đang là những chiếc iPhone cao cấp giá rẻ nhất thị trường Việt Nam hiện nay sau khi iPhone 17 Pro Max ra mắt. Cụ thể, giá iPhone 16 Pro Max fullbox đang được giảm hơn 5.000.000 đồng; iPhone 15 Pro Max chỉ từ 26.990.000 đồng; iPhone 14 Pro Max hàng mới giá 25.590.000 đồng cho mẫu 128GB cơ bản.

Giá iPhone 16 Pro Max, 15 Pro Max, 14 Pro Max mới nhất giảm mạnh. Ảnh tư liệu

Giá iPhone 16 Pro Max giảm hơn 5 triệu đồng

Giá iPhone 16 Pro Max dù có chững lại nhưng vẫn ghi nhận mức giảm hấp dẫn, rẻ hơn nhiều dòng sản phẩm mới ra mắt. Cụ thể, giá iPhone 16 Pro Max fullbox đang được giảm hơn 5 triệu đồng.

Cụ thể, giá iPhone 16 Pro Max - 256GB hiện ở mức 29.690.000 đồng; iPhone 16 Pro Max - 512GB: 35.950.000 đồng; iPhone 16 Pro Max - 1TB: 41.590.000 đồng.

Như vậy, giá iPhone 16 Pro Max đang rẻ hơn iPhone 17 Pro Max từ 8.000.000 - 9.000.000 đồng với cùng cấu hình lưu trữ, là lựa chọn "hợp ví" hơn cho khách hàng.

Giá iPhone 15 Pro Max chỉ từ 26.990.000 đồng

iPhone 15 Pro Max là chiếc iPhone Pro Max giá rẻ nhất còn được bán fullbox chính hãng tại Việt Nam, vì đã bị Apple "khai tử" cách đây một năm, sau khi ra mắt iPhone 16 Pro Max.

Hiện tại, khách Việt có thể sở hữu iPhone 15 Pro Max với giá rẻ nhất chỉ từ 26.990.000 đồng cho mẫu 256GB, tăng lên 31.690.000 đồng cho mẫu 512GB và cao nhất 39.390.000 đồng cho mẫu 1TB, rẻ hơn iPhone 17 Pro Max từ 11.000.000 - 13.000.000 đồng.

Giá iPhone 14 Pro Max mới nhất

iPhone 14 Pro Max vẫn là phiên bản được ưa chuộng nhất dòng iPhone 14. Sau 3 năm ra mắt, iPhone 14 Pro Max vẫn còn hàng mới fullbox được bán với giá chỉ 25.590.000 đồng cho mẫu 128GB cơ bản./.