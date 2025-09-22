Giá các dòng máy iPhone 16 mới nhất chạm đáy kỷ lục

Giá các dòng máy iPhone mới nhất đang được điều chỉnh giá chạm đến mốc giá rẻ chưa từng thấy khi mà iPhone 17 đã chính thức ra mắt với nhiều cải tiến vượt bậc.

Giá các dòng máy iPhone mới nhất đang được điều chỉnh giá chạm đến mốc giá rẻ chưa từng thấy. Ảnh minh họa

Theo đó, iPhone 16e vẫn là phiên bản rẻ nhất của dòng iPhone 16. Tuy không quá hấp dẫn về mặt phần cứng nhưng vẫn ghi nhận lượng người đặt mua kỷ lục so với các thế hệ iPhone SE trước đây. Sau một thời gian mở bán, giờ đây giá iPhone 16e đã giảm tới cả triệu và là chiếc iPhone có tốc độ giảm giá nhanh nhất.

iPhone 16 Pro Max hiện đã có nơi bán với giá dưới 30 triệu đồng điều này khiến nó càng trở nên hấp dẫn hơn nữa. Tuy nhiên nó sẽ chỉ giảm khá ít trong thời gian tới. Chỉ khi xuất hiện nhiều thông tin về iPhone 17 Pro Max, giá bán của iPhone 16 Pro Max mới có thể sẽ được điều chỉnh giảm mạnh.

Với phiên bản nhỏ hơn là iPhone 16 Pro, chiếc iPhone này có sự khác biệt cực ít với bản Pro Max, chủ yếu là về kích thước và pin và cũng được giảm mạnh mẽ với mức giá thấp nhất hiện chạm mốc 25 triệu đồng với bản 128GB. Đây cũng là phiên bản iPhone Pro Max hấp dẫn nhất của dòng iPhone 16.

iPhone 16 tiêu chuẩn vẫn là chiếc iPhone rẻ nhất dòng. Qua nhiều đợt giảm giá, iPhone 16 tiêu chuẩn 128GB hiện đã dưới 20 triệu đồng, cực kỳ dễ mua trong khi trang bị cực mới từ ngoại hình đến hiệu năng khiến nó trở thành lựa chọn iPhone mới với giá hấp dẫn nhất.

Phiên bản lớn hơn của nó là iPhone 16 Plus cũng được giảm nhưng mức giảm không lớn bằng nếu so với iPhone 16 và các phiên bản còn lại phản ánh nhu cầu thấp với mẫu iPhone này.

Bảng giá các dòng máy iPhone 16 mới nhất

Giá iPhone 16 Pro Max: iPhone 16 Pro Max 256GB: 29,49 triệu đồng; iPhone 16 Pro Max 512GB: 35,59 triệu đồng; iPhone 16 Pro Max 1TB: 41,29 triệu đồng.

Giá iPhone 16 Pro: iPhone 16 Pro 128GB: 24,19 triệu đồng; iPhone 16 Pro 256GB: 26,99 triệu đồng; iPhone 16 Pro 512GB: 33,79 triệu đồng; iPhone 16 Pro 1TB: 38,69 triệu đồng.

Giá iPhone 16 Plus: iPhone 16 Plus 128GB: 21,49 triệu đồng; iPhone 16 Plus 256GB: 24,39 triệu đồng; iPhone 16 Plus 512GB: 30,29 triệu đồng.

Giá iPhone 16: iPhone 16 128GB: 18,39 triệu đồng; iPhone 16 256GB: 21,29 triệu đồng; iPhone 16 512GB: 26,39 triệu đồng.

Giá iPhone 16e: iPhone 16e - 128GB: 15,39 triệu đồng; iPhone 16e - 256GB: 18,49 triệu đồng; iPhone 16e - 128GB: 24,89 triệu đồng.

Hiện iPhone 17 đang còn nguyên giá và sẽ chưa sớm có hàng trong tháng 9 thì những chiếc iPhone 16 vẫn đang là lựa chọn rất tốt giá lại rẻ nếu bạn không quá đam mê chạy theo công nghệ. Đặc biệt iPhone 16 Pro hay Pro Max cũng chẳng hề thua kém iPhone 17 Pro và Pro Max mới quá nhiều về mặt hiệu năng./.