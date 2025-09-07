Giá lăn bánh xe Toyota Vios tháng 9/2025 giảm cực mạnh

Giá lăn bánh xe Toyota Vios mới nhất đang cực hấp dẫn ở thời điểm đầu tháng 9/2025 sau khi nhận ưu đãi giảm 100% phí trước bạ đã giúp mẫu xe này hạ gục các đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Hyundai Accent hay Honda City. Hiện, xe Toyota Vios 2024 có giá từ 458 đến 545 triệu đồng tùy phiên bản.

Xe Toyota Vios hiện đang giảm từ 46 - 54 triệu đồng theo từng phiên bản. Ảnh minh họa

Tháng 9/2025, Toyota tiếp tục giảm giá cho một loạt mẫu xe bán chạy của hãng dưới hình thức hỗ trợ lên tới 100% lệ phí trước bạ. Mức hỗ trợ lệ phí trước bạ có thể được quy đổi sang tiền mặt để khách hàng trừ trực tiếp vào giá mua xe. Vô hình trung, chi phí lăn bánh mà người tiêu dùng phải trả cũng sẽ được giảm đáng kể.

Cụ thể, xe Toyota Vios hiện đang có giá bán từ 458 - 545 triệu đồng, sẽ có mức giảm từ 46 - 54 triệu đồng tương ứng theo từng phiên bản.

Ngoài số tiền mà khách hàng phải bỏ ra để mua xe Toyota Vios 2024 thì sẽ còn một số khoản thuế, phí khác nhau (tùy vào tỉnh, thành) mà khách hàng sẽ phải bỏ ra để xe có thể lăn bánh.

Trong đó, riêng Hà Nội là có phí trước bạ cao nhất (12%), phí ra biển cao nhất (20 triệu đồng), phí ra biển của TP. Hồ Chí Minh là 20 triệu đồng, trong khi đó các tỉnh thành khác chỉ 1 triệu đồng cho phí lấy biển.

Giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý, giá có thể thay đổi tùy theo khu vực và trang bị từng xe./.