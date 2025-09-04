Giá lăn bánh xe Kia Morning tháng 9/2025 rẻ chạm đáy

Xe Kia Morning là mẫu hatchback hạng A được nhiều khách hàng tại thị trường Việt Nam chọn mua bởi giá bán rẻ, thiết kế trẻ trung, năng động cùng màu sơn ngoại thất bắt mắt. Giá lăn bánh xe Kia Morning mới nhất tháng 9/2025 đang giảm mạnh, hiện giao động từ 349 - 424 triệu đồng tùy phiên bản.

Đầu tháng 9/2025, xe Kia Morning "gây sốt" với giá lăn bánh siêu rẻ. Ảnh tư liệu

Xe Kia Morning 2024 thuộc thế hệ thứ 4, có 5 phiên bản với giá niêm yết chính hãng từ 349 đến 424 triệu đồng tùy phiên bản.

Hiện khách hàng mua xe Kia Morning MT sẽ nhận được ưu đãi giá cao nhất lên đến 6 triệu đồng. Ngoài ra, phía đại lý còn nhiều chương trình kích cầu tiêu dùng hấp dẫn.

Để chiếc xe Kia Morning có thể lăn bánh hợp pháp trên các cung đường, ngoài giá niêm yết, khách hàng cần chi thêm một số khoản thuế, phí liên quan như: Phí trước bạ (12 % đối với Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ; 11% đối với Hà Tĩnh; 10% đối với TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh khác); phí đăng ký biển số (20 triệu đồng tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và 1 triệu đồng tại các tỉnh thành khác); phí bảo trì đường bộ; phí đăng kiểm; bảo hiểm trách nhiệm dân sự.

Bảng giá lăn bánh xe Kia Morning mới nhất tháng 9/2025

Giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý, giá có thể thay đổi tùy theo khu vực và trang bị từng xe./.