Giá iPhone 15, iPhone 15 Pro Max tháng 9/2025 rẻ chưa từng có

Ra mắt vào cuối năm 2023, iPhone 15 series vẫn giữ vững độ “hot” nhờ Dynamic Island được đưa về các phiên bản tiêu chuẩn và thiết kế viền cong mềm mại hơn. Chip A16 Bionic và cổng sạc USB-C là những điểm nâng cấp đáng giá trên dòng này. Tháng 9/2025, giá bán iPhone 15, iPhone 15 Pro Max đang giảm mạnh, rẻ chưa từng có chờ iPhone 17 sắp ra mắt vào tuần sau.

Giá bán iPhone 15, iPhone 15 Pro Max tháng 9/2025 đang giảm mạnh. Ảnh tư liệu

Giá iPhone 15 Pro Max đang giảm sâu tới chục triệu đồng

iPhone 15 Pro Max là chiếc iPhone Pro Max fullbox giá rẻ nhất thị trường hiện nay, liên tục giảm sâu tới chục triệu đồng. Hiện tại, giá iPhone 15 Pro Max fullbox chỉ từ 29.000.000 đồng cho mẫu 256GB.

Ngay từ khi ra mắt, iPhone 15 Pro Max đã liên tục lọt top iPhone bán chạy nhất nhờ diện mạo cao cấp, hiệu năng mạnh mẽ và hệ thống camera xịn sò, quay chụp top đầu phân khúc. Không chỉ vậy, nó còn có khung viền titan bền bỉ chẳng kém người anh em iPhone 16 Pro Max.

iPhone 15 Pro là phiên bản nhỏ gọn, tiết kiệm hơn của iPhone 15 Pro Max về kích thước nhưng tính năng khá tương đương. Khác biệt duy nhất nằm ở camera zoom quang 3x thay vì 5x như bản Max, nhưng không ảnh hưởng quá nhiều đến trải nghiệm thực tế. Vì vậy, nó rất phù hợp với những người có bàn tay nhỏ, thích smartphone nhỏ gọn hoặc muốn trải nghiệm camera cao cấp nhưng tài chính không quá rủng rỉnh để chọn bản Pro Max.

Giá iPhone 15 chỉ từ 14.990.000 đồng

iPhone 15 Plus có màn hình và dung lượng pin tương đương bản Pro Max nhưng trang bị giống iPhone 15 tiêu chuẩn. Vì vậy, giá bán của nó cũng rẻ hơn nhiều bản Pro Max cao cấp và là sự lựa chọn hàng đầu của những người thích chơi game trên smartphone.

iPhone 15 từng là chiếc iPhone bán chạy nhất thế giới, kể cả khi iPhone 16 ra mắt thì nó vẫn bền bỉ nằm trong top doanh số hàng đầu. Đầu tháng 9, giá iPhone 15 đang ở mức cực dễ mua với mức giảm cả chục triệu, chỉ từ 14.990.000 đồng cho bản 128GB.

Giá bán iPhone có thể thay đổi theo thời điểm, chương trình khuyến mãi hoặc dung lượng bộ nhớ. Mức giá dưới đây mang tính chất tham khảo và được cập nhật theo thị trường thực tế vào tháng 9/2025.

Bảng giá iPhone 15 các dòng mới nhất

Giá iPhone 15 Pro Max: iPhone 15 Pro Max - 256GB có giá 28.790.000 đồng; iPhone 15 Pro Max - 512GB giá 31.690.000 đồng; iPhone 15 Pro Max - 1TB ở mức 39.390.000 đồng.

Giá iPhone 15 Pro: iPhone 15 Pro - 128GB có giá 23.990.000 đồng; iPhone 15 Pro - 256GB giá 26.990.000 đồng; iPhone 15 Pro - 512GB giá 32.590.000 đồng; iPhone 15 Pro - 1TB ở mức 34.990.000 đồng.

Giá iPhone 15 Plus: iPhone 15 Plus - 128GB có giá 18.590.000 đồng; iPhone 15 Plus - 256GB giá 21.690.000 đồng.

Giá iPhone 15: iPhone 15 - 128GB có giá 14.990.000 đồng; iPhone 15 - 256GB giá 18.490.000 đồng; iPhone 15 - 512GB ở mức 20.990.000 đồng./.