Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XVI: Khẳng định tầm nhìn chiến lược, mở ra giai đoạn phát triển mới

(TBTCO) - Sau ba ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, sáng 27/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030, đã bế mạc, hoàn thành toàn bộ nội dung theo chương trình đề ra. Đại hội được đánh giá thành công toàn diện, để lại dấu ấn quan trọng trong tiến trình phát triển của tỉnh.

Nhiều ý kiến tâm huyết, khẳng định sự đồng thuận cao

Trong quá trình làm việc, Đại hội đã thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến của Đảng bộ đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng; đồng thời thảo luận, tiếp thu, giải trình những ý kiến trực tiếp tại Đại hội liên quan đến văn kiện của tỉnh. Có tổng cộng 75 lượt ý kiến đối với văn kiện Trung ương và 106 lượt ý kiến đối với văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Hầu hết đại biểu đều thể hiện sự đồng thuận cao, đánh giá văn kiện được chuẩn bị bài bản, khoa học, toàn diện và phản ánh đầy đủ nguyện vọng, khát vọng phát triển của nhân dân. Nhiều ý kiến đã đi sâu phân tích giải pháp trọng tâm, tháo gỡ “điểm nghẽn” ở từng ngành, từng địa phương, đồng thời nhấn mạnh các hướng đi đột phá nhằm thúc đẩy sự phát triển nhanh, bền vững trong thời gian tới.

Ông Vũ Đại Thắng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết, thống nhất cao với các nội dung của Báo cáo chính trị, trong đó có 23 chỉ tiêu chủ yếu, 5 quan điểm phát triển, 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá và 4 nhiệm vụ thường xuyên.

Mục tiêu tổng quát trong giai đoạn 2025-2030 được xác định là tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”, đề cao dân chủ, kỷ cương, giá trị văn hóa và sức mạnh con người; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh làm động lực then chốt; bảo đảm quốc phòng, an ninh, mở rộng hợp tác quốc tế; nâng cao đời sống nhân dân, hướng tới mục tiêu xây dựng Quảng Ninh giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030 và là đô thị lớn tầm khu vực, quốc tế vào năm 2045.

Những con số cụ thể mà Đại hội đề ra đã thể hiện rõ khát vọng và quyết tâm của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh. Về xã hội, Quảng Ninh phấn đấu đạt trên 90% lao động qua đào tạo, trong đó gần một nửa có bằng cấp, chứng chỉ; tỷ lệ thất nghiệp dưới 2%; tuổi thọ trung bình của người dân trên 76 tuổi; 100% người dân tham gia bảo hiểm y tế; tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia trên 95%; toàn tỉnh không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều. Lĩnh vực môi trường cũng được chú trọng với mục tiêu 99% dân số đô thị được cung cấp nước sạch, 85% dân số nông thôn sử dụng nước hợp chuẩn, trên 99% rác thải đô thị được xử lý đạt chuẩn, tỷ lệ che phủ rừng trên 50%. Đối với công tác xây dựng Đảng, hằng năm có trên 90% tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; tỷ lệ kết nạp đảng viên mới đạt 3-3,5% tổng số đảng viên.

Các đại biểu nghe dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XVI.

Trong lĩnh vực kinh tế, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2026-2030 được đặt mục tiêu đạt 12%/năm, GRDP bình quân đầu người đạt 20.000 USD, kinh tế số chiếm 30% GRDP, thành lập mới khoảng 2.000 doanh nghiệp mỗi năm, tỷ lệ đô thị hóa trên 75%.

Đại hội đã xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm gồm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, hoàn thiện hạ tầng kinh tế - xã hội hiện đại, thúc đẩy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế biển và du lịch, xây dựng nền văn hóa đậm bản sắc Quảng Ninh.

Ba khâu đột phá được nhấn mạnh là phát triển đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu mới, phát triển đồng bộ hạ tầng kết nối liên vùng, đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển kinh tế số. Ngoài ra, bốn nhóm nhiệm vụ thường xuyên cùng các giải pháp lớn cũng được đề ra để bảo đảm việc hiện thực hóa các mục tiêu trong giai đoạn tới.

Quyết tâm đưa nghị quyết vào cuộc sống

Phát biểu bế mạc, ông Vũ Đại Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh nhấn mạnh rằng, thành công của Đại hội không chỉ đến từ quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, nghiêm túc mà còn nhờ sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Trung ương và sự đồng lòng, trách nhiệm của toàn Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh khẳng định: “Thành công của Đại hội không chỉ là niềm tự hào, mà còn là lời hiệu triệu hành động. Nghị quyết cần sớm đi vào cuộc sống, trở thành động lực tinh thần và sức mạnh vật chất, để khát vọng phát triển Quảng Ninh trở thành hiện thực".



Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030.

Bí thư Tỉnh ủy cũng kêu gọi từng cán bộ, đảng viên phải thật sự tiên phong, gương mẫu; mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương cần đổi mới, sáng tạo, quyết liệt hành động. Chỉ như vậy, nghị quyết Đại hội mới không dừng lại trên văn bản mà sẽ biến thành những kết quả cụ thể, những thay đổi rõ rệt trong đời sống xã hội. Trước bối cảnh nhiều thời cơ và thách thức đan xen, Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh tiếp tục phát huy truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” anh hùng, giữ vững tinh thần đoàn kết, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, quyết tâm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Quảng Ninh trở thành trung tâm phát triển năng động, thịnh vượng của đất nước.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XVI đã khép lại, nhưng cũng đồng thời mở ra một giai đoạn phát triển mới. Thành công của Đại hội lần này không chỉ là cột mốc lịch sử của riêng Quảng Ninh, mà còn là sự đóng góp thiết thực vào sự nghiệp chung, cùng cả nước xây dựng Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.