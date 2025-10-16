Đảng bộ các cơ quan Đảng TP. Hà Nội:

(TBTCO) - Trước yêu cầu của thời kỳ phát triển mới, Đảng bộ các cơ quan Đảng TP. Hà Nội xác định: "Phải có đột phá trong đổi mới phương thức lãnh đạo - “lấy dữ liệu làm căn cứ vận hành và ra quyết định; lấy đổi mới sáng tạo làm động lực1. phát triển; lấy niềm tin của nh dân làm thước đo hiệu quả".

Phát biểu tham luận tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Minh Hải (Đảng bộ các cơ quan Đảng TP. Hà Nội) cho biết, là Đảng bộ trực thuộc Thành ủy, Đảng bộ các cơ quan Đảng thành phố giữ vai trò “hạt nhân trí tuệ - trung tâm tham mưu chiến lược - bộ não tổng hợp - đội tiên phong”. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ đã đạt nhiều kết quả nổi bật, đóng góp tích cực vào thành công chung của Đảng bộ thành phố.

Cụ thể, các tổ chức cơ sở Đảng đã tham mưu, phục vụ hiệu quả nhiều sự kiện chính trị lớn, góp phần nâng cao vị thế của Thủ đô; đổi mới phương thức lãnh đạo gắn với chuyển đổi số, hình thành môi trường làm việc điện tử, họp không giấy tờ, từng bước xây dựng “Đảng bộ số”.

Đảng bộ cũng là nòng cốt trong sắp xếp lại đơn vị hành chính, tham mưu việc tổ chức, hướng dẫn, giám sát sáp nhập 526 xã, phường, thị trấn thành 126 đơn vị hành chính mới, bảo đảm khoa học, hợp lòng dân.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được tăng cường toàn diện, gắn với phòng, chống tham nhũng, xây dựng văn hóa, đạo đức công vụ và đội ngũ cán bộ có bản lĩnh, năng lực, tinh thần phục vụ nhân dân...

Những kết quả đó đã giúp Đảng bộ TP. Hà Nội hoàn thành và vượt hầu hết các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội XVII, trong đó có 4 chỉ tiêu hoàn thành sớm từ một đến hai năm - trở thành nền tảng vững chắc cho chặng đường phát triển mới.

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Minh Hải phát biểu tham luận.

Theo ông Hà Minh Hải, bước vào nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ các cơ quan Đảng thành phố xác định: “Đổi mới phương thức lãnh đạo, đột phá công tác cán bộ, xây dựng văn hóa công vụ trong kỷ nguyên số” là 3 trụ cột then chốt.

Trước hết, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực tham mưu chiến lược, xây dựng Đảng bộ thực sự là “bộ não chính trị, trung tâm đổi mới sáng tạo” của thành phố. Mô hình “Đảng bộ số - Đảng viên số” sẽ được hoàn thiện, bảo đảm điều hành minh bạch, chính xác, dựa trên dữ liệu, giúp mọi nghị quyết, chỉ đạo được triển khai nhanh, đồng bộ, có thể đo lường được kết quả.

Về công tác tổ chức và cán bộ, Đảng bộ đề ra nguyên tắc “lấy hiệu quả và uy tín làm thước đo”, với ba quan điểm xuyên suốt: “Vì việc tìm người, dựa trên kết quả và uy tín”; “Tìm đúng người - trao thẩm quyền - gắn trách nhiệm giải trình”; “Có vào - có ra, có lên - có xuống” để bảo đảm công bằng, minh bạch và tạo động lực phấn đấu.

Đảng bộ xác định 4 tiêu chí cán bộ thời kỳ mới: Tâm - đạo đức trong sáng, tinh thần phục vụ; trí - tư duy sáng tạo, tầm nhìn toàn cầu; tầm ảnh hưởng - gương mẫu, đoàn kết, truyền cảm hứng; quyết đoán - dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Đột phá lớn trong thời gian tới là đánh giá cán bộ bằng dữ liệu số, công nghệ số, áp dụng các công cụ OKR, KPI, Dashboard theo thời gian thực; đồng thời tinh gọn bộ máy theo hướng “chính quyền chỉ làm những việc xã hội không làm tốt hơn”, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, ủy quyền triệt để để nâng cao hiệu quả quản trị.

Cùng với đó, Đảng bộ đặc biệt coi trọng xây dựng văn hóa lãnh đạo và văn hóa công vụ trong kỷ nguyên số, lấy kỷ cương - trách nhiệm - minh bạch - hiệu quả làm chuẩn mực hành động. Mỗi cán bộ, đảng viên phải nói đi đôi với làm, liêm chính, sáng tạo, gắn trách nhiệm với kết quả công việc, lấy sự hài lòng và hạnh phúc của nhân dân làm thước đo thành công.

Đại biểu quyét mã QR điểm danh.

Đặc biệt, bước vào giai đoạn chuyển đổi số toàn diện, Đảng bộ xác định đổi mới công tác kiểm tra, giám sát, phản biện và truyền thông trong Đảng là nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, công tác kiểm tra sẽ được ứng dụng dữ liệu số, cảnh báo sớm rủi ro, phát hiện sai phạm, tạo cơ chế trao đổi hai chiều giữa Đảng và nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Đảng bộ cũng hướng tới xây dựng nền tảng truyền thông Đảng số, lan tỏa giá trị tốt đẹp, mô hình hay, cách làm sáng tạo trong toàn hệ thống chính trị. Song song, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được triển khai theo hướng “liên thông - thực học - thực hành - thích ứng số”, thông qua hợp tác với các học viện, trường đại học, doanh nghiệp công nghệ để cập nhật kiến thức quản trị hiện đại, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và kỹ năng lãnh đạo số.

Đặc biệt, Đảng bộ dự kiến xây dựng mô hình Học viện Số, nơi đào tạo cán bộ theo hướng cá nhân hóa, kết hợp lý luận với công nghệ và thực tiễn; đồng thời khuyến khích phong trào “mỗi cán bộ và người dân là một chủ thể sáng tạo”, xây dựng Thủ đô trở thành “thành phố sáng tạo”.